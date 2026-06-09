Города скажут надвое

По итогам сентябрьских выборов депутатские фракции «Единой России» в думах региональных столиц в среднем могут обновиться минимум на 45%, подсчитал “Ъ”. Из 210 действующих депутатов, заседающих в десяти административных центрах, где состоится голосование, во внутрипартийных праймериз участвовали 130 парламентариев, а победили — 117 из них. Наиболее заметное обновление ждет фракции единороссов в Саратове и Калининграде. Больше всего депутатов могут сохранить свои места в Петрозаводске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, на уровне административных центров регионов на праймериз «Единой России» (ЕР) было подано около 1,7 тыс. заявок (свыше 4,5% — от участников СВО). Конкуренция за выдвижение, таким образом, превысила 4,5 человека на место. В пяти регионах — Чечне, Карелии, Мордовии, Ханты-Мансийском автономном округе и Пермском крае — вместе с городскими советами столиц одновременно будут выбирать депутатов законодательных собраний субъектов РФ.

Наиболее радикальное обновление ждет фракции единороссов в трех региональных столицах.

В Саратове из 24 действующих депутатов от ЕР кандидатуры на предварительное голосование заявили только девять, и все они победили. Ожидаемая ротация, таким образом, составляет не менее 63%. В Калининграде и Кемерово ее уровень достигает 55% и 45% соответственно.

При этом в столице Кузбасса в праймериз не участвовали действующий спикер горсовета Юрий Андреев и его заместитель Кирилл Сибиль.

От переизбрания также отказалась председатель горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис, уходящая на повышение в региональное заксобрание. Но в целом фракция ЕР в карельской столице обновится только на 20% — это самый скромный показатель из административных центров, где пройдут выборы.

В Ханты-Мансийске пробиться через праймериз не смогли сразу четверо из двадцати членов действующего созыва. Участвовать в голосовании не стали еще четверо, в том числе оба замруководителя фракции ЕР — Петр Суворов и Юлия Трушкова. Таким образом, ее ждет обновление как минимум на 40%.

Схожий процент «новичков» ожидается среди единороссов в Пермской городской думе. Из 25 действующих депутатов участвовать в праймериз не стали девять, в том числе первый заместитель председателя Наталья Мельник. При этом успешно выступили два депутата, избравшиеся в текущий созыв от «Справедливой России»,— экс-руководитель фракции эсеров Дмитрий Федоров и его однопартиец Эдуард Мирзамухаметов. Еще один бывший пермский справоросс Григорий Малинин, как уже сообщал “Ъ”, победил на праймериз по одному из округов в законодательное собрание региона.

В Грозном, Нальчике, Уфе и Саранске фракции единороссов обновятся в пределах 35–45%. В столицах Мордовии и Башкирии по итогам праймериз партия выдвинет как минимум четверых ветеранов СВО, в столице Кабардино-Балкарии — двоих. Победителями праймериз ЕР на всех уровнях, напомним, стали как минимум 480 участников спецоперации.

Как уже сообщал “Ъ”, в 39 законодательных собраниях, где в сентябре пройдут выборы, фракции ЕР обновятся в среднем на 39% (проходные позиции по итогам праймериз получили 705 из 1,2 тыс. действующих парламентариев), а в Госдуме — более чем на 35% (201 из 312).

Половина новых кандидатов по итогам праймериз на муниципальном уровне — это более чем достаточная величина, считает политолог Дмитрий Орлов. «Обновление депутатского корпуса по итогам праймериз происходит непрерывно и на всех уровнях, что позитивно отличает ЕР от других партий»,— напоминает эксперт.

Григорий Лейба, Степан Мельчаков; корсеть “Ъ”