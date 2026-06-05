Треть лишних

После выборов в законодательные собрания, которые пройдут в 39 субъектах, фракции «Единой России» в среднем обновятся более чем на треть. Проходные позиции на предварительном голосовании получили только 705 из 1,2 тыс. действующих депутатов (61%), подсчитал “Ъ”. Наиболее серьезная ротация ожидается в регионах, где недавно сменились главы: Дагестане, Еврейской автономной и Тверской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По подсчетам “Ъ”, из 68 действующих членов фракции «Единой России» (ЕР) в Народном собрании Дагестана победу на праймериз одержали 27 депутатов. 14 парламентариев проиграли, а еще 27 не участвовали в отборе кандидатов в новый созыв. Исходя из этого, фракция единороссов может обновиться на 60%. Правда, на праймериз не заявлялись спикер Заур Аскендеров, его заместители Юрий Левицкий и Сайгидахмед Ахмедов, а также ряд депутатов, которые пять лет назад баллотировались в общей части списка. Вероятно, некоторые из них снова будут включены туда решением руководства партии.

Еще более серьезная ротация ожидается в заксобрании Еврейской автономной области, где из 11 депутатов-единороссов в праймериз поучаствовали только 4 (возможная ротация — 64%). А в парламент Тверской области могут переизбраться всего 11 из 28 действующих членов фракции (ротация — 61%).

По подсчетам “Ъ”, восемь единороссов в предварительном отборе не участвовали, а еще девять его проиграли, в том числе председатель комитета по бюджету Константин Буевич.

Свыше половины новых лиц партия власти может получить в парламентах Самарской (победили 15 из 36 действующих депутатов), Астраханской (12 из 28) и Псковской областей (8 из 17), а также Чукотки (5 из 11). Более чем на треть обновятся составы фракций на Камчатке (ротация — 50%), в Приморском крае (48%), Мордовии (46%), Подмосковье (40%), Оренбургской (50%), Орловской (48%), Вологодской, Кировской и Томской областях (по 44%), а также в Тамбовской области, Карелии, Чувашии и Чечне (по 38%).

Отбор кандидатов в чеченский парламент проиграли спикер Шаид Жамалдаев, который занял на праймериз 71-е место, и заместитель Бекхан Хазбулатов (74-е). Как уже сообщал “Ъ”, от руководства заксобранием Амурской области отойдет его председатель Константин Дьяконов. Также могут покинуть посты руководители Курской и Тамбовской областных дум Николай Жеребилов и Евгений Матушкин — оба в праймериз не участвовали.

Среди неожиданных результатов — фиаско депутата заксобрания Приморья Игоря Чемериса, который ушел добровольцем на спецоперацию, но занял последнее место в региональной группе.

В Санкт-Петербурге руководитель фракции ЕР Олег Петров проиграл одномандатный округ вице-губернатору Владимиру Цою, а в Пермском крае депутат Госдумы Дмитрий Скриванов не сумел победить в борьбе за место в региональном парламенте, финишировав лишь четвертым в округе.

Необычно много на этих праймериз оказалось «перебежчиков» — депутатов, ранее избравшихся от других партий. Например, в Ингушетии победил член фракции «Справедливой России» Магомед Дзейтов, в Ленобласти — эсерка Анна Хмелева. В Самарской области право баллотироваться от ЕР получил депутат Госдумы Владимир Кошелев, который до недавних пор возглавлял местное отделение ЛДПР. От партии власти в Нижегородское заксобрание может переизбраться либерал-демократ Антон Ананьин. Сразу три коммуниста победили на праймериз в Свердловской области: депутаты Григорий Бачериков, Игорь Аксенов и Тарас Исаков. Последний занял в региональной группе третье место, но благодаря ветеранской прибавке получит первую позицию.

Наиболее «консервативными» фракции ЕР будут в новых созывах Государственного совета Адыгеи (в праймериз победили 34 из 40 членов, ожидаемая ротация — 15%), заксобрания Амурской области (14 из 17, 18%), Липецкого облсовета (20 из 25, 20%), а также заксобрания Санкт-Петербурга (23 из 29, 21%).

Андрей Прах, Степан Мельчаков, корсеть “Ъ”