Министерство защиты объектов появится в правительстве Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в структуру областного правительства. В нем появится министерство защиты объектов, которое вместе с минэнерго будет курировать зампредседателя правительства Владимир Тужилин. Он перейдет из блока замгубернатора Сергея Морозова в блок замгубернатора Сергея Половникова, сообщили в правительстве Нижегородской области.

Также в блок господина Половникова из блока первого замгубернатора Андрея Гнеушева перейдет зампредседателя правительства Владимир Жаров, который курирует вопросы, связанные с СВО.

Дополнительно в структуру нижегородского кабмина вводится должность зампредседателя правительства, который будет курировать деятельность Госжилинспекции, а также госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и управления госохраны объектов культурного наследия. Он будет подчиняться непосредственно губернатору. В связи с этим в подчинение замгубернатора Сергея Морозова передадут минэкологии, минлесхоз и региональную службу по тарифам.

Кандидатуры на должности министра защиты объектов Нижегородской области и нового зампредседателя правительства определят позднее.

Владимир Зубарев