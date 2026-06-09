Спрос на шоколадные плитки в России упал на 13% из-за роста цен

Продажи шоколадных плиток в российской рознице в январе—марте 2026 года упали на 13% в натуральном выражении год к году, следует из данных NTech. Это самое резкое снижение среди всех видов кондитерских изделий. Спрос на кондитерские изделия в целом то же время увеличился на 2%.

По данным «Чек индекса» (входит в «Платформу ОФД»), за январь—май число покупок шоколадных плиток уменьшилось на 5% год к году.

По информации Росстата, в апреле 2026 года килограмм шоколада в среднем стоил 1,5 тыс. руб., что на 9,5% выше прошлогоднего уровня. Средняя цена одной проданной плитки достигла 146 руб., прибавив 11% за год. При этом накопленный эффект еще заметнее: за два года шоколад подорожал на 49,5%.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов называет рост цен ключевой причиной падения потребления. По его словам, хотя удорожание какао-бобов замедлилось, продолжили расти в цене электроэнергия, упаковка, фольга и молочная продукция. «Это накладывается на стремление потребителей сократить расходы на продукт»,— пояснил он.

Подробнее — в материале «Потребители отказались от сладкого».