Потребители вина переходят на сидр и пивные напитки

Потребители винных напитков после ужесточения регулирования не стали массово переходить на вино, а предпочли более дешевые сидр и пивные напитки. Об этом в интервью “Ъ” рассказала генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая.

По словам топ-менеджера, в свое время при введении повышенных акцизов на винные напитки предполагалось, что потребители будут чаще выбирать вино. Но эти ожидания не оправдались. «Аудитория перешла на сидр и пивные напитки, где цена на полке очень привлекательная»,— поясняет она.

Госпожа Зарицкая считает, что производителям вина следует предоставить возможность активнее развивать сегмент низкоспиртовых виноградосодержащих напитков. Это позволило бы виноделам конкурировать с сидрами и пивными напитками за потребителя.

Подробнее о том, как «Абрау-Дюрсо», развивает дополнительные бизнес-сегменты, см. в интервью “Ъ” Елены Зарицкой.

Владимир Комаров