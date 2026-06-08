«Длинные облигации сейчас вряд ли подходят для защитного портфеля»

И понедельник, и прошедшая пятница выдались достаточно бурными. Неделя началась на фоне крупных геополитических событий глобального масштаба: речь идет о ситуации на Ближнем Востоке, ударах Ирана и Израиля по объектам инфраструктуры, в том числе нефтехимической. Все это привело к росту цен на нефть. Затем последовали оперативные контакты с Дональдом Трампом, что несколько снизило градус напряженности, и сейчас стороны, по крайней мере на уровне заявлений, говорят о примирении. Тем не менее мы видим, как реагируют рынки: меняется динамика облигаций, валют и акций. Российский фондовый рынок при этом живет по собственной логике, поскольку на него влияют не только внешние события, но и внутренние факторы. Как инвесторам распорядиться своими активами? Куда вложить 1 млн руб. и более? Какую правильную комбинацию составить? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

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Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: При росте рисков на мировом рынке сейчас складывается достаточно необычная комбинация: заметно укрепляется доллар, снижаются цены на облигации, падают акции, а вместе с ними дешевеют золото и серебро, хотя традиционно именно они считаются защитными активами. На российском рынке ситуация своя. Мы видим снижение и при росте цен на нефть, а при их падении рынок снижается еще быстрее. Как в российских условиях подобрать защитную комбинацию для инвестора?

Эксперт цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов: Если говорить о защитной стратегии, то акции я бы исключил, поскольку это актив с высоким уровнем риска. Сейчас их динамика почти полностью зависит от геополитики. Есть позитивные ожидания — рынок растет, нет ожиданий — рынок падает. Пока причин для устойчивого роста я не вижу. В качестве защитных инструментов логичнее рассматривать облигации высокого кредитного качества, избегая высокодоходных, или, как их называют в мировой практике, «мусорных» облигаций. Кроме того, имеет смысл сокращать дюрацию: защитный актив должен позволять быстро выйти из позиции с минимальными потерями. Поэтому длинные облигации, включая долгосрочные ОФЗ, сейчас вряд ли подходят для защитного портфеля. Дополнительно стоит использовать валютную диверсификацию или хеджирование через корзину валют. При этом рынок внимательно следит за решениями ЦБ и ожидает, будет ли снижена ключевая ставка на ближайшем заседании.

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