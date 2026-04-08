Пенза сохранит стабильную численность населения в 2026 году

Численность населения Пензы в 2026 году составит 520,5 тыс. человек, как и в 2025-м. Такие данные привела ООН со ссылкой на очередной пересмотр «Перспектив мировой урбанизации».

За последний год, по оценкам организации, численность сократилась на 12 человек (0% годового изменения — согласно приведенным данным). Оценки ООН касаются городской агломерации Пензы, включающей сам облцентр и прилегающие пригородные районы.

По данным Росстата на 1 января 2025 года, численность населения Пензы в административных границах составляла 487,9 тыс. человек. Данные за 2026 год ведомство пока не публиковало.

