Число бронирований в гостиницах Крыма упало более чем на 30%

Число бронирований в гостиницах Крыма с 24 мая по 6 июня сократилось на 31% год к году. В Севастополе — на 40%. Количество отмен отдыха на полуострове выросло вдвое. Это следует из данных системы управления гостиничными бронированиями Travelline, с которыми ознакомился «Ъ».

В конце мая в Крыму ввели ограничения на продажу бензина. Высокий сезон на полуострове начинается после 20 июня. По прогнозам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, если к этому моменту проблема с дефицитом топлива будет решена, общий турпоток по итогам сезона сократится только на несколько процентов.

Основатель сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян приводит другую оценку. По его мнению, многие путешественники сделают выбор в пользу Анапы, из-за чего общее число туристов в Крыму сократится на 3–4 млн по итогам сезона.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турпоток огибает полуостров».