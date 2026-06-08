Softline подала иск к АСВ и Роскомснаббанку на 5,4 млрд рублей

Группа IT-компаний Softline (ПАО «Софтлайн») подала в Арбитражный суд Москвы иск к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) и Роскомснаббанку на 5,4 млрд руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Как уточняли «Интерфаксу» в Softline, компания требует возместить убытки, понесенные из-за ареста имущества по делу о банкротстве ООО «Интеграция», не связанного с ГК. Во время признания «Интеграции» банкротом 24 апреля (процесс инициировал Роскомснаббанк) суд арестовал имущество более 20 лиц, включая несколько компаний Softline, на сумму около 1,5 млрд руб. Четыре из них подконтрольны ГК Softline и входят в «Фабрику ПО», которая в конце апреля планировала IPO. Формальным основанием для ареста стали сделки десятилетней давности между банкротом и бывшими владельцами компаний, позже приобретенных Softline.

ГК оспорила арест, и в конце апреля обеспечительные меры были сняты с шести компаний, включая четыре организации под контролем «Фабрики ПО». При этом IPO пришлось отменить. В Softline считают обеспечительные меры необоснованными, а убытки — подлежащими возмещению. По данным компании, заявленная сумма складывается из расходов на подготовку IPO (платежи консультантам), недополученной прибыли от роста стоимости акций «Фабрики ПО», падения котировок акций самого Softline в части казначейского пакета, а также дополнительных процентов по кредитам и облигациям, которые планировалось закрыть средствами от размещения.

В Softline отметили, что, по логике АСВ, единственное основание для включения компаний группы в число ответчиков — приобретение в 2022–2023 годах структур, бенефициары которых, считают представители агентства, могли быть связаны с выводом активов из Роскомснаббанка. В ГК подчеркнули, что купили эти компании по рыночной стоимости, и доказательств связи с выводом денег нет ни в отношении Softline, ни в отношении приобретенных структур. Там также указали, что само АСВ прямо признает, что ни Softline, ни приобретенные им компании не контролирующие лица должника по делу «Интеграции».