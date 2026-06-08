В Ростовской области допустили перебои с топливом на небольших АЗС

Ситуация с поставками топлива в Ростовской области остается стабильной, заявил заместитель губернатора Игорь Сорокин. По его словам, крупные автозаправочные станции работают в штатном режиме, однако на небольших АЗС возможны перебои с поставками в летний сезон.

«На некоторых нефтеперерабатывающих заводах в настоящее время наблюдается небольшое снижение объемов производства, связанное с внеплановыми ремонтными работами»,— сообщается в Telegram-канале заместителя губернатора. Он указал, что текущих запасов топлива на нефтебазах достаточно, и пообещал принять меры, чтобы исключить возможные перебои с поставками.

В летний период в Ростовской области повышается спрос на топливо, так как растет поток автомобилистов в сторону Черноморского побережья, а также в новые российские регионы. Кроме того, из-за аграрных работ летом увеличивается спрос на дизельное топливо.

С конца мая дефицит топлива возник в Крыму. На полуострове прекратили свободную продажу бензина. 8 июня в оперштабе Краснодарского края сообщили о нехватке топлива на некоторых небольших АЗС. На крупных сетевых заправках топливо в наличии.