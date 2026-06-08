Армения оставила Пашиняна у руля

Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на выборах в Армении. ЦИК сообщил об обработке всех бюллетеней. Пашинян назвал успех своей партии «исторической победой, которая обеспечит вечность и развитие» страны. Партия набрала почти 50% голосов и получит 64 места в парламенте из 105. Этого достаточно, чтобы единолично сформировать новый кабинет министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Остальные мандаты разделят две оппозиционные силы. Пророссийская партия бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набрала на выборах 23% голосов. А блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — около 10%. Явка составила почти 60%. В Кремле пока не торопятся с оценками армянских выборов, но говорят при этом о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Пашиняну нужно поскорее успокоить Москву, говорит армянский журналист Марк Григорян:

«Я сегодня встречался с разными людьми, смотрел на их реакции, читал комментарии, спрашивал об ощущениях в связи с прошедшими выборами. Они довольно прогнозируемы и ясны. Те, кто голосовал за Пашиняна, в общем-то, результатом довольны, те, кто голосовал против, испытывают обиду — вот снова выиграл Пашинян. Думаю, это совершенно логичные эмоции. Хочется понять, куда движется Армения. Я думаю, партия Пашиняна останется у власти. У нее достаточно голосов, чтобы сформировать правительство.

Его первыми шагами должны быть установление контактов с российскими властями. Не удивлюсь, если окажется, что МИД Армении уже работает над следующим визитом премьер-министра в Москву. Было бы разумно, Никол Пашинян после переизбрания (если, конечно, он будет премьер-министром, хотя тут уже нет никаких сомнений) приедет в первую очередь в Россию».

Во время голосования ЦИК республики не заметил нарушений, которые могли бы повлиять на результаты. Накануне выборов в центре внимания оказалась тема российско-армянских отношений. Из Москвы от Еревана потребовали провести референдум и решить, стоит ли Армении вступить в Евросоюз или лучше остаться в Евразийском экономическом союзе.

Никол Пашинян заявил, что напряженность носит искусственный характер и республика к референдуму пока не готова. А после выборов он намерен встретиться с Владимиром Путиным, чтобы «решить все текущие вопросы». Итоги голосования дают Пашиняну возможность проводить ту же внешнюю политику, и в этом случае Москва и Ереван продолжат отдаляться, считает политолог-международник Вазген Оганисян:

«Не думаю, что поменяются внешнеполитические контуры России и Армении. Экономические отношения должны коррелировать с военно-политическими: они после Карабахской войны постепенно идут по кривой вниз. Мы дальше будем видеть, что интересы России на Южном Кавказе будут сужаться. Со стороны Европы и Америки, в первую очередь ЕС, будем видеть дальнейшую поддержку, но евроинтеграционных процессов со стороны Армении мы не принируется. При этом Армения поможет вписаться в какие-то логистические планы, если будет имплементирован Зангезурский коридор».

В мае Россия запретила ввоз некоторых армянских цветов, фруктов, овощей, рыбы, коньяка и минеральной воды. На этом фоне Брюссель пообещал Еревану грант в €50 млн для укрепления экономики. А армянскую сельхозпродукцию, по словам Пашиняна, будут ввозить в страны ЕС без пошлин.

Егор Парфенов, Леонид Пастернак