В Белгороде решают проблемы с водоснабжением в районе Харгоры

По состоянию на 17:00 понедельника, 8 июня, в районе Харьковской горы в Белгороде продолжается наполнение резервуаров для подачи воды. Процесс идет медленно из-за значительных повреждений на водоводах, возникших зимой из-за частых отключений после атак на энергосистему. Специалисты водоканала принимают все меры, чтобы подать как можно больше воды и быстрее наполнить резервуары, сообщили в региональном оперативном штабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В оперштабе уточнили, что на данный момент удалось стабилизировать подачу воды в верхней зоне района Харгоры. Там водоснабжение проходит в штатном режиме, но может быть снижено давление на верхних этажах многоквартирных домов. Наиболее проблемной остается нижняя зона района, в том числе улицы: 5 Августа, Железнодорожная, Щорса (частично), Толстого, Лермонтова, Горького, Апанасенко, Розы Люксембург и проспект Ватутина.

Ориентировочным сроком нормализации ситуации названо утро вторника, 9 июня.

«Чтобы быстрее наполнить систему, просим жителей экономно расходовать воду, не делать запасы и ограничить полив в частном секторе. Чем быстрее наполнятся резервуары, тем быстрее стабилизируется давление воды у всех абонентов»,— обратились к белгородцам в водоканале и оперштабе.

«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал, что за прошлые сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 68 раз. В результате ударов погибла мирная жительница, пострадали еще пять человек, в том числе подросток.

Денис Данилов