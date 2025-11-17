FT: Париж и Берлин могут отказаться от разработки истребителя шестого поколения

Франция и Германия обсуждают сокращение финансирования проекта противовоздушной обороны, который оценивается в €100 млрд, пишет Financial Times (FT). В частности, страны готовы пожертвовать созданием истребителя шестого поколения.

Главной причиной возможного пересмотра проекта стали неутихающие споры между Dassault и Airbus, которые отвечают за разработку истребителя. Еще летом гендиректор Dassault Эрик Траппье публично выразил недовольство «фактическими темпами разработки и неэффективным менеджментом со стороны Airbus», пригрозив, что его компания «может начать действовать в одиночку, если обстановка не улучшится». В Airbus тогда признали справедливость упреков и пообещали исправиться. Однако противоречия так и не были улажены.

Теперь власти Франции и Германии, пытаясь спасти оборонный проект, готовы ограничиться созданием облачного интерфейса, который будет связывать истребители и их пилотов с датчиками, радарами и беспилотниками, а также с наземными и морскими системами управления.

Будущее проекта будет обсуждаться на встречах министра обороны Франции Катрин Вотрен с коллегами из Германии в Париже в понедельник и на следующий день между канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Эмманюэлем Макроном в Берлине.

Кирилл Сарханянц