Рискуют все
В Черноземье в 2025 году вырос интерес к инвестициям в страхование жизни
В 2025 году жители Черноземья заключили на 21% больше договоров страхования жизни, чем годом ранее, а сборы страховых компаний в макрорегионе выросли на 59% — до 75,8 млрд руб., следует из данных Банка России. Лидером в макрорегионе как по темпам роста сборов, так и по их объему стала Белгородская область. При этом в Тамбовской и Орловской областях, напротив, зафиксировано сокращение сборов страховых компаний. Эксперты отмечают, что столь заметная динамика в Белгородской области обусловлена высокой активностью отдельных банков, а снижение сборов в Тамбовской и Орловской областях объясняется эффектом высокой базы.
На фоне снижения ставок по «классическим» депозитам жители Черноземья обращают внимание на более редкие финансовые продукты
Жители Черноземья в 2025 году заключили 91,8 тыс. договоров страхования жизни, что на 21% больше, чем годом ранее. Сборы страховых компаний выросли в макрорегионе на 59% — до 75,8 млрд руб. Сегмент страхования жизни стал крупнейшим на страховом рынке Черноземья: на него пришлось 68% от общего объема сборов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении Банка России.
Наибольший рост пришелся на Белгородскую область, где показатель увеличился в 2,6 раза — с 15,8 млрд до 41,3 млрд руб. Регион стал лидером в макрорегионе по объему сборов. Число заключенных договоров страхования жизни выросло в области на 25% — с 12,4 тыс. до 15,5 тыс.
В Липецкой области сборы страховых компаний выросли на 49% — с 4,5 млрд до 6,8 млрд руб., а количество договоров — на 16%, с 11,5 тыс. до 13,3 тыс. В Курской области сборы увеличились на 26% — с 4 млрд до 5,1 млрд руб. Количество заключенных договоров выросло в регионе на 23% — с 10,2 тыс. до 12,5 тыс. Наименее заметный рост объема сборов в макрорегионе зафиксирован в Воронежской области — на 8%, с 16,1 млрд до 17,3 млрд руб. Число договоров страхования жизни, заключенных воронежцами, увеличилось на 23% — с 26,6 тыс. до 32,8 тыс.
В то же время в Орловской области сборы страховых компаний, напротив, сократились — на 31%, с 3,8 млрд до 2,6 млрд руб. Аналогичная динамика наблюдается и в Тамбовской области, где объем сборов снизился на 21% — с 3,4 млрд до 2,7 млрд руб. При этом в обоих регионах число договоров со страховыми компаниями выросло — на 17% и 14% соответственно (с 8,5 тыс. до 10 тыс. у жителей Орловской области и с 6,7 тыс. до 7,7 тыс. у жителей Тамбовской области).
В Банке России отмечают, что основной рост выплат в целом по стране пришелся на индивидуальное страхование жизни (ИСЖ).
При этом накопительное страхование жизни (НСЖ) остается основным сегментом некредитного страхования — на него пришлось около половины сборов по итогам прошлого года.
Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что рост интереса к страхованию жизни в Черноземье объясняется поиском альтернатив банковским депозитам и соответствует общероссийской динамике:
«Резкий скачок в Белгородской области, вероятнее всего, объясняется концентрацией крупных сделок и высокой активностью отдельных банков и страховщиков, что типично для этого сегмента и может существенно влиять на статистику, тогда как более сдержанный рост в других регионах отражает менее интенсивные продажи».
«Снижение сборов в Тамбовской и Орловской областях связано с перетоком средств в депозиты на фоне привлекательных ставок и снижением активности ключевых игроков»,— сказал эксперт.
Управляющий партнер агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева связывает сокращение сборов в Орловской и Тамбовской областях с эффектом высокой базы. «К примеру, в Орловской области, по данным за девять месяцев, объем страхования жизни составил 1,7 млрд руб. (+60%). В основном прирост обеспечен за счет притока средств по договорам ИСЖ на срок более десяти лет с крупными взносами. Скорее всего, активность затем снизилась естественным образом»,— добавила госпожа Косарева.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов поясняет, что ИСЖ привлекает клиентов, в том числе в макрорегионе, за счет возможности инвестировать с ограниченным уровнем риска и минимальными затратами времени: «Инструмент предоставляет достаточно широкий выбор инвестиционных стратегий и предполагает единовременный взнос при заключении договора».
«Однако существенным минусом ИСЖ является то, что средства не подпадают под систему страхования вкладов Агентства по страхованию вкладов, а при досрочном расторжении договора есть риск полностью потерять вложенные средства. НСЖ предполагает регулярные взносы с фиксированной периодичностью и доходностью»,— отметил господин Смирнов.