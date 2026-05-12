Рискуют все

В 2025 году жители Черноземья заключили на 21% больше договоров страхования жизни, чем годом ранее, а сборы страховых компаний в макрорегионе выросли на 59% — до 75,8 млрд руб., следует из данных Банка России. Лидером в макрорегионе как по темпам роста сборов, так и по их объему стала Белгородская область. При этом в Тамбовской и Орловской областях, напротив, зафиксировано сокращение сборов страховых компаний. Эксперты отмечают, что столь заметная динамика в Белгородской области обусловлена высокой активностью отдельных банков, а снижение сборов в Тамбовской и Орловской областях объясняется эффектом высокой базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фоне снижения ставок по «классическим» депозитам жители Черноземья обращают внимание на более редкие финансовые продукты

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ На фоне снижения ставок по «классическим» депозитам жители Черноземья обращают внимание на более редкие финансовые продукты

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жители Черноземья в 2025 году заключили 91,8 тыс. договоров страхования жизни, что на 21% больше, чем годом ранее. Сборы страховых компаний выросли в макрорегионе на 59% — до 75,8 млрд руб. Сегмент страхования жизни стал крупнейшим на страховом рынке Черноземья: на него пришлось 68% от общего объема сборов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении Банка России.

Наибольший рост пришелся на Белгородскую область, где показатель увеличился в 2,6 раза — с 15,8 млрд до 41,3 млрд руб. Регион стал лидером в макрорегионе по объему сборов. Число заключенных договоров страхования жизни выросло в области на 25% — с 12,4 тыс. до 15,5 тыс.

В Липецкой области сборы страховых компаний выросли на 49% — с 4,5 млрд до 6,8 млрд руб., а количество договоров — на 16%, с 11,5 тыс. до 13,3 тыс. В Курской области сборы увеличились на 26% — с 4 млрд до 5,1 млрд руб. Количество заключенных договоров выросло в регионе на 23% — с 10,2 тыс. до 12,5 тыс. Наименее заметный рост объема сборов в макрорегионе зафиксирован в Воронежской области — на 8%, с 16,1 млрд до 17,3 млрд руб. Число договоров страхования жизни, заключенных воронежцами, увеличилось на 23% — с 26,6 тыс. до 32,8 тыс.

В то же время в Орловской области сборы страховых компаний, напротив, сократились — на 31%, с 3,8 млрд до 2,6 млрд руб. Аналогичная динамика наблюдается и в Тамбовской области, где объем сборов снизился на 21% — с 3,4 млрд до 2,7 млрд руб. При этом в обоих регионах число договоров со страховыми компаниями выросло — на 17% и 14% соответственно (с 8,5 тыс. до 10 тыс. у жителей Орловской области и с 6,7 тыс. до 7,7 тыс. у жителей Тамбовской области).

В Банке России отмечают, что основной рост выплат в целом по стране пришелся на индивидуальное страхование жизни (ИСЖ).

При этом накопительное страхование жизни (НСЖ) остается основным сегментом некредитного страхования — на него пришлось около половины сборов по итогам прошлого года.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что рост интереса к страхованию жизни в Черноземье объясняется поиском альтернатив банковским депозитам и соответствует общероссийской динамике:

«Резкий скачок в Белгородской области, вероятнее всего, объясняется концентрацией крупных сделок и высокой активностью отдельных банков и страховщиков, что типично для этого сегмента и может существенно влиять на статистику, тогда как более сдержанный рост в других регионах отражает менее интенсивные продажи».

«Снижение сборов в Тамбовской и Орловской областях связано с перетоком средств в депозиты на фоне привлекательных ставок и снижением активности ключевых игроков»,— сказал эксперт.

Управляющий партнер агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева связывает сокращение сборов в Орловской и Тамбовской областях с эффектом высокой базы. «К примеру, в Орловской области, по данным за девять месяцев, объем страхования жизни составил 1,7 млрд руб. (+60%). В основном прирост обеспечен за счет притока средств по договорам ИСЖ на срок более десяти лет с крупными взносами. Скорее всего, активность затем снизилась естественным образом»,— добавила госпожа Косарева.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов поясняет, что ИСЖ привлекает клиентов, в том числе в макрорегионе, за счет возможности инвестировать с ограниченным уровнем риска и минимальными затратами времени: «Инструмент предоставляет достаточно широкий выбор инвестиционных стратегий и предполагает единовременный взнос при заключении договора».

«Однако существенным минусом ИСЖ является то, что средства не подпадают под систему страхования вкладов Агентства по страхованию вкладов, а при досрочном расторжении договора есть риск полностью потерять вложенные средства. НСЖ предполагает регулярные взносы с фиксированной периодичностью и доходностью»,— отметил господин Смирнов.

Егор Якимов