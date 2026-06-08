Кировская область вошла в топ-3 регионов РФ по снижению выбросов вредных веществ

Кировская область вошла в тройку российских лидеров по сокращению выбросов вредных веществ. По итогам 2025 года объем загрязняющих веществ в атмосфере региона уменьшился на 36,4% — до 128,3 тыс. тонн. Это третий показатель в России, сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В целом по Приволжскому федеральному округу выбросы снизились в среднем на 10,2% — более чем вдвое выше общероссийских темпов (-4,0%). Снижение зафиксировано в 11 из 14 регионов ПФО. Наиболее заметно показатели также упали в Саратовской области (-32,8%), Мордовии (-30,5%), Нижегородской области (-22,4%) и Башкортостане (-21,3%). В Татарстане сокращение составило 8,6%.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов связал позитивную динамику в Кировской области в первую очередь с завершением рекультивации крупнейшего полигона ТБО в поселке Костино. Другими факторами он назвал техническое перевооружение предприятий, перевод котельных и автотранспорта на газ, а также инвестиции в природоохранную инфраструктуру.

Подробнее — в материале «На одном дыхании».

Влас Северин