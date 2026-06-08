На одном дыхании

В 2025 году в регионах Приволжского федерального округа объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сократился в среднем на 10,2%, что более чем вдвое превышает общероссийские темпы снижения. Наиболее заметно показатель уменьшился в Кировской области, которая вошла в тройку российских лидеров по динамике сокращения выбросов. Существенное снижение также зафиксировано в Мордовии, Саратовской, Нижегородской областях и Башкортостане. Вместе с тем в трех регионах округа — Ульяновской, Пензенской областях и Чувашии — объем выбросов, напротив, вырос. Эксперты связывают позитивную динамику с модернизацией предприятий, внедрением природоохранных технологий и увеличением инвестиций бизнеса в экологическую инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В регионах ПФО выбросы вредных веществ в атмосферу сократились в среднем на 10,2%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В регионах ПФО выбросы вредных веществ в атмосферу сократились в среднем на 10,2%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2025 году в Приволжском федеральном округе совокупный объем загрязняющих веществ, выброшенных промышленностью и транспортом, снизился на 10,2% по сравнению с 2024 годом, согласно данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это значительно выше среднероссийского показателя (-4,0%). Тем не менее, интенсивность загрязнения на единицу площади в округе в 3 раза выше общероссийских показателей: 3,6 тонны на кв. км против 1,2 тонны по РФ.

Среди регионов ПФО лидером по темпам сокращения выбросов стала Кировская область. В целом по России регион занял третье место по этому показателю. За год объем загрязняющих веществ в регионе уменьшился на 36,4%, до 128,3 тыс. тонн.

В Татарстане выбросы сократились на 8,6%, до 382,9 тыс. тонн, однако удельный вес выбросов на единицу площади здесь самый высокий в округе — 5,6 тонны на кв. км. Для сравнения: в Самарской области этот параметр составляет 5,3, в Удмуртии — 3,6, а в Кировской области — всего 1,1 тонны на кв. км.

Снижение зафиксировано в 11 из 14 регионов округа. Наиболее заметно, помимо Кировской области, выбросы упали в Саратовской области (–32,8%, до 188,1 тыс. тонн), Мордовии (–30,5%, до 86,2 тыс. тонн), Нижегородской области (–22,4%, до 188,6 тыс. тонн) и Башкортостане (–21,3%, до 449,8 тыс. тонн).

В то же время в трех регионах ПФО выбросы выросли. Самый значительный рост отмечен в Ульяновской области (+41,3%, до 68,8 тыс. тонн). Также увеличились выбросы в Чувашии (+14,3%, до 55,1 тыс. тонн) и Пензенской области (+10,3%, до 63,5 тыс. тонн).

В целом по России в 2025 году выбросы загрязняющих веществ сократились на 4%, до 21,2 млн тонн — минимального уровня за семь лет. На каждого жителя страны пришлось 145 кг вредных веществ. При этом в ПФО удельные выбросы на душу ниже среднероссийских в большинстве регионов. Исключение составили Оренбургская область с 248,6 кг на человека и Пермский край с 153 кг на человека.

Основные загрязнители воздуха в РФ в 2025 году В 2025 году в России зафиксировано 336 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха — на 41% больше, чем годом ранее. Главным загрязнителем стал сероводород (69% случаев), на втором месте диоксид серы (15%), на третьем — канцерогенный бензапирен (14%).

Как отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова, снижение выбросов происходит на фоне замедления роста промпроизводства и роста инвестиций предприятий в природоохранную деятельность.

«В 2025 году промышленное производство в России продолжило расти, хотя темпы роста замедлились до 1,3% после 5,1% годом ранее. Одновременно предприятия увеличили капитальные вложения в защиту атмосферного воздуха на 15% — до 170,6 млрд рублей. Речь идет прежде всего об инвестициях в газо- и пылеулавливающее оборудование, системы очистки выбросов в атмосферу и другую природоохранную инфраструктуру», — отметила Елена Трубникова.

Схожую оценку дает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, который связывает снижение выбросов с внедрением наилучших доступных технологий, модернизацией предприятий и усилением экологического надзора. Снижение выбросов в Кировской области эксперт связывает в первую очередь с завершением рекультивации крупнейшего полигона ТБО в поселке Костино.

«Снижение выбросов в Кировской области в первую очередь связано с завершением рекультивации крупнейшего полигона ТБО в поселке Костино. Если раньше данный полигон ТБО давал порядка 10% всех выбросов региона, то после рекультивации выбросы снизились почти на 40 тысяч тонн, это экономически эффективнее, чем модернизация нескольких промышленных предприятий. Другими причинами снижения выбросов в Кировской области являются техническое перевооружение предприятий, перевод котельных и автотранспорта на газ, инвестиции в природоохранную инфраструктуру», — пояснил Дмитрий Баранов.

Полигон ТБО в поселке Костино Полигон ТБО в поселке Костино под Кировом начал работать в 1970-е годы и был рассчитан на 20 лет. К моменту рекультивации его площадь составляла 30 гектаров, высота — 30 метров. Рекультивация велась два года, на нее было направлено более 2 млрд рублей из бюджетов разного уровня.

По мнению эксперта, инвестиции в сокращение выбросов сейчас также экономически целесообразны для российских предприятий, поскольку позволяют сократить платежи за негативное воздействие и штрафы, повысить эффективность использования ресурсов, получить налоговые льготы и доступ к «зеленому» финансированию, а также укрепить конкурентоспособность на внешних рынках с учетом углеродного регулирования.

Влас Северин