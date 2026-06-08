Ynet узнал об идее Трампа привлечь патриарха Иерусалима к переговорам по Украине

Президент США Дональд Трамп рассматривает греческого православного патриарха Иерусалима Феофила III в качестве потенциального посредника между Россией и Украиной для достижения мирной сделки. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники в Белом доме и окружении патриарха, знакомые с деталями его встречи с американским президентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви, Патриарх Иерусалимский Феофил ІІІ (в центре)

Фото: Кирилл Чуботин, Коммерсантъ Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви, Патриарх Иерусалимский Феофил ІІІ (в центре)

Фото: Кирилл Чуботин, Коммерсантъ

Дональд Трамп встречался с иерусалимским патриархом в Белом доме 4 июня. По словам собеседников издания, президент США согласился с тем, чтобы патриарх выступил посредником в переговорах по Украине. В частности, обсуждалась помощь Феофила в установлении канала связи между двумя странами. Патриарх Иерусалима может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в конце июня, пишет Ynet.

Источники издания в Белом доме отмечают, что патриарх пользуется доверием обеих сторон конфликта благодаря своему положению в православном мире и участию в прошлых дипломатических и гуманитарных инициативах. В том числе Феофил III уже контактировал с Россией по вопросу освобождения израильской путешественницы Наамы Иссахар из российской тюрьмы. В 2019 году ее задержали при пересадке в транзитной зоне Шереметьево с гашишем и обвинили в контрабанде наркотиков.

Собеседники Ynet, близкие к Феофилу III, полагают, что президент США стремится добиться прогресса по крайней мере по одной из крупнейших зон конфликта в мире. По их мнению, любые подвижки по Украине могут повлиять на стратегические приоритеты Вашингтона в других регионах.

О ситуации вокруг Украины читайте в материале «Евротройка, куда несешься ты».