Урожай с полей ПМЭФ

Делегации регионов УрФО приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который прошел в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. На нем власти ХМАО — Югры договорились о развитии беспилотных технологий, ЯНАО — о внедрении цифровых решений на месторождениях, а Тюменской области — о поддержке местных поставщиков, занимающихся импортозамещением. Свердловская область совместно с Президентской библиотекой намерена противостоять фальсификации истории. Подробнее о договоренностях регионов — в материале «Ъ-Урал».

Свердловская область

Правительство Свердловской области на ПЭМФ представлял рассказал заместитель губернатора Дмитрий Ионин. На форуме областные власти подписали соглашение с «Яндексом». Компания разместит на 1,5 тыс. автомобилей такси QR-код, который будет вести на сайт министерства экономики региона в раздел об инициативном бюджетировании. Планируется, что позже на карту могут добавить информацию о реализованных объектах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин (справа) во время работы на ПЭМФ

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин (справа) во время работы на ПЭМФ

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская область подписала соглашение о сотрудничестве с Президентской библиотекой. Оно направлено на сохранение исторической памяти и противостояние фальсификации истории. В совместных проектах планируется повышать цифровую грамотность свердловчан и «укреплять в общественном сознании граждан идей российской государственности, гражданственности и патриотизма».

Свердловская область договорилась о сотрудничестве с Хакасией. Регионы будут развивать торгово-экономические и культурные отношения: реализовывать совместные инвестиционные проекты, обмениваться опытом в программах господдержки, развивать наукоемкие производства и проводить диверсификацию промышленности.

Уральский бизнес на ПЭМФ договаривался о реализации проектов в других регионах. Так, «Синара — Транспортные машины» планирует создать сборочный цех в Мордовии. Комплекс будет выпускать троллейбусы модели «Синара 6254» для разных городов России. Правительство Мордовии предоставит площадку под эту задачу и поможет в организации проекта. Объем выпуска достигнет около 50 машин в год.

Трубная металлургическая компания (ТМК) заключила соглашение о расширении сотрудничества с фондом «Московский инновационный кластер» (МИК). Компании будут вместе находить и внедрять в производства инновационные решения. «Техлаб Москва» и другие участники кластера будут дорабатывать решения под задачи и потребности ТМК. Пилотное тестирование разработок будет проходить на площадках компании.