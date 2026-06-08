Урожай с полей ПМЭФ
О чем регионы и предприятия УрФО договорились на форуме в Санкт-Петербурге
Делегации регионов УрФО приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который прошел в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. На нем власти ХМАО — Югры договорились о развитии беспилотных технологий, ЯНАО — о внедрении цифровых решений на месторождениях, а Тюменской области — о поддержке местных поставщиков, занимающихся импортозамещением. Свердловская область совместно с Президентской библиотекой намерена противостоять фальсификации истории. Подробнее о договоренностях регионов — в материале «Ъ-Урал».
XXIX Петербургский международный экономический форум
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Свердловская область
Правительство Свердловской области на ПЭМФ представлял рассказал заместитель губернатора Дмитрий Ионин. На форуме областные власти подписали соглашение с «Яндексом». Компания разместит на 1,5 тыс. автомобилей такси QR-код, который будет вести на сайт министерства экономики региона в раздел об инициативном бюджетировании. Планируется, что позже на карту могут добавить информацию о реализованных объектах.
Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин (справа) во время работы на ПЭМФ
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Свердловская область подписала соглашение о сотрудничестве с Президентской библиотекой. Оно направлено на сохранение исторической памяти и противостояние фальсификации истории. В совместных проектах планируется повышать цифровую грамотность свердловчан и «укреплять в общественном сознании граждан идей российской государственности, гражданственности и патриотизма».
Свердловская область договорилась о сотрудничестве с Хакасией. Регионы будут развивать торгово-экономические и культурные отношения: реализовывать совместные инвестиционные проекты, обмениваться опытом в программах господдержки, развивать наукоемкие производства и проводить диверсификацию промышленности.
Уральский бизнес на ПЭМФ договаривался о реализации проектов в других регионах. Так, «Синара — Транспортные машины» планирует создать сборочный цех в Мордовии. Комплекс будет выпускать троллейбусы модели «Синара 6254» для разных городов России. Правительство Мордовии предоставит площадку под эту задачу и поможет в организации проекта. Объем выпуска достигнет около 50 машин в год.
Трубная металлургическая компания (ТМК) заключила соглашение о расширении сотрудничества с фондом «Московский инновационный кластер» (МИК). Компании будут вместе находить и внедрять в производства инновационные решения. «Техлаб Москва» и другие участники кластера будут дорабатывать решения под задачи и потребности ТМК. Пилотное тестирование разработок будет проходить на площадках компании.
Тюменская область
Губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО на ПЭМФ
Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука
Правительство Тюменской области, АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» и Ассоциация «Нефтегазовый кластер» заключили соглашение о промышленной кооперации, импортозамещении и внедрении новых технологий.
«Ключевой задачей партнерства станет интеграция промышленных предприятий и технологических компаний Тюменской области в программу "доращивания" поставщиков»,— рассказали в правительстве региона
Это поможет местным компаниям стать партнерами крупных российских корпораций, ускорить вывод импортозамещающей продукции на рынок и упростить получение грантовой поддержки.
«Газпром нефть» и правительство Тюменской области подписали пятилетнюю программу стратегического сотрудничества. Стороны будут развивать технологии разведки и добычи и реализовывать инфраструктурные проекты. В области образования «Газпром нефть» поучаствует в создании кампуса в Тюменской области. Реализация соглашения призвана сформировать крупный кадровый, технологический и транспортно-логистический кластер для поддержки проектов компании и промышленности региона.
Соглашение с компанией «Логика молока» закрепило договоренности о строительстве в Тюменской области цеха по выпуску глазированных сырков. Производство расположится на Ялуторовском молочном комбинате, в планах компании — реализовать инвестиционные проекты на сумму 6,2 млрд руб.
СИБУР договорился с «Росводоканалом» о совместных проектах в коммунальной сфере. Стороны будут внедрять современные материалы в объекты жилищно-коммунальной схемы (ЖКХ), работать над улучшением нормативной базы, заниматься устойчивым развитием компаний и объектов.
В Тюмени планируют построить отель Domina стоимостью более 3,5 млрд руб. Перспективы проекта заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и гендиректор инвестиционного агентства региона Николай Пуртов обсудили на встрече с управляющим партнером «Домина Менеджмент» Владимиром Масловым. Четырехзвездочный 15-этажный отель разместится на ул. Максима Горького. На его территории будут работать SPA-комплекс, бассейн, фитнес-центр и ресторан.
Фонд «Просвещение» и СИБУР создадут первый в России ИИ-курс, который будет помогать изучать химию. Первые уроки опубликуют уже в сентябре, потом возможно их включение в общий курс химии.
СИБУР и Wildberries & Russ (RWB) заключили соглашение о сотрудничестве, которое касается поддержки отечественных производителей. Продукцию будут продвигать в рамках системы «Сделано в России». В рамках форума компании представили типовой продукт для маркетплейсов, который поможет уменьшить углеродный след от покупок. У покупателей появится опция сделать свой заказ углеродно-нейтральным — для 90% покупок «погашение» углеродного следа стоит около 3-5 руб.
Газпромбанк подписал соглашение с администрацией Тюмени о поддержке детского спорта и развития городской среды. «Мы последовательно выстраиваем долгосрочные отношения с банками, чтобы понимать состояние рынка. Ведь важно понимать объем кредитования для поддержки малого и среднего бизнеса. Для муниципалитета очень интересны механизмы приобретения имущества и оборудования в лизинг»,— сказал по итогам соглашения глава Тюмени Максим Афанасьев.
ХМАО-Югра
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) заключило соглашение с «Россети Тюмень» о реализации проектов по повышению надежности энергообъектов. Компания планирует устранять «лоскутность» электросетевой инфраструктуры и внедрять цифровые решения, которые повысят степень автоматизации работы.
СИБУР и ХМАО подписали соглашение об участии компании в культурной и спортивной жизни региона. Холдинг поможет обновить экспозиции в Нижневартовском краеведческом музее, провести традиционный фестиваль «Самотлорские ночи» в Нижневартовске, игры Северной лиги КВН в Нягани, поддержит волонтерское движение в Пыть-Яхе.
ООО «Кастор Западная Сибирь» построит на Красноленинском нефтяном месторождении энергоцентр «Пальян» установленной мощностью 30 МВт. Соглашение об этом с компанией подписал губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Главной особенностью центра станет то, что попутный нефтяной газ будут использовать для выработки электроэнергии.
ПАО «ПСБ Банк» в ХМАО подписали соглашение, направленное на раскрытие научного, культурного и туристического потенциала региона. Планируется, что банк будет участвовать в развитии спортивной инфраструктуры региона.
ПАО «АФК Система» в соглашении с ХМАО утвердила планы по жилищному строительству в рамках механизма комплексного развития территории (КРТ). Для реализации проекта определены города Ханты-Мансийск и Сургут.
Власти ХМАО договорились с Федеральным центром беспилотных авиационных систем и ООО «Геоскан» о совместной работе над развитием беспилотных технологий. Дроны будут использовать в производствах, на территории ХМАО технологии будут тестировать и создавать подходящую для них инфраструктуру.
ЯНАО
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов подписал соглашение о сотрудничестве в области энергообеспечения проектов развития цифровой инфраструктуры с ПАО «Газпром» и ООО «Крипто Энерджи». Проект должен увеличить эффективность эксплуатации производственных мощностей «Газпрома» и минерально-сырьевой базы региона. На месторождениях будут использовать цифровые решения, в том числе дата-центры «Крипто Энерджи». Их энергоснабжение обеспечит «Газпром» за счет задействования незагруженных генерирующих мощностей собственных электростанций, а также использования низконапорного газа истощенных месторождений.