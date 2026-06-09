Деньги ушли на склад

Рынок складов, длительное время находившийся в дефиците свободных площадей, продолжает привлекать непрофильных инвесторов. Консалтинговая компания BlackStone займется строительством индустриального парка в Подмосковье совместно с партнерами, среди которых представители застройщика из Дагестана, дистрибуторы контента и медиаменеджеры. Однако сейчас в этом сегменте доля свободных площадей растет, а ставки аренды снижаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Консалтинговая компания BlackStone бывшего партнера Ricci Алексея Сигала выходит на рынок девелопмента, рассказали “Ъ” в самой организации. Она планирует построить индустриальный парк БС М-4 формата light industrial (для размещения легкой промышленности) на 64,5 тыс. кв. м в подмосковном Домодедово к 2028 году, уточнили там. После реализации этого проекта в компании не исключают застройки соседнего участка 33 га логопарком на 150 тыс. кв. м.

БС М-4 будет построен совместно с партнерами. По данным СПАРК, ООО «Индустриальный парк БС М-4» принадлежит на паритетных правах АО «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» и ООО СП. Учредителями последнего выступают Алексей Сигал с долей 25%, управляющий партнер дагестанского застройщика ARDV Расул Абдулаев (20%), Николай Джомидава через ООО «Джоминик» (20%), сооснователь «Бест-Новострой» Павел Родин через ООО «Р-Капитал» (20%). Также в капитале ООО СП участвует ООО «Грейт вол», учредителями которого выступают, в свою очередь, экс-гендиректор Института развития интернета Антон Ключкин, владелец дистрибутора контента RWV Film Константин Елкин и предприниматель Федор Шахмагон.

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Строительство объекта в Домодедово потребует привлечения инвестиций в диапазоне 3,5–4 млрд руб. без НДС, оценивает руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. Качественные объекты класса А в данном направлении могут продаваться в диапазоне 125–145 тыс. руб. за 1 кв. м без НДС, объекты класса B — на уровне 100–110 тыс. руб., подсчитала директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Элеонора Богданова. Исходя из этого, от продажи 64,5 тыс. кв. м можно выручить 6,5–9,4 млрд руб.

Интерес к индустриально-складскому сегменту со стороны непрофильных игроков сформировался сразу из-за нескольких факторов. В первую очередь — это длительный период дефицита качественного предложения, особенно в формате light industrial, а также нереализованный спрос со стороны малого и среднего бизнеса на покупку небольших производственно-складских блоков, перечисляет Элеонора Богданова. Как правило, непрофильные игроки выходили на рынок складской недвижимости во время заметного роста ставок аренды из-за дефицита площадей в 2012–2013 годах и 2021–2024 годах, отмечает Антон Алябьев.

Однако сейчас на рынке складов складывается негативная конъюнктура. По подсчетам Nikoliers, по итогам первого квартала 2026 года доля свободных площадей на складском рынке Москвы и Подмосковья достигла 3,7% — это максимум как минимум с начала 2021 года.

В этот период ставки аренды снизились на 25% год к году, до 9,8 тыс. руб. за 1 кв. м, согласно IBC Real Estate. В Nikoliers прогнозируют, что по итогам 2026 года вакантность индустриальных объектов в локации вырастет до 5,8%. В сегменте light industrial также наблюдается непростой период. Средняя арендная ставка в таких объектах по итогам первого квартала 2026 года снизилась на 5,4% год к году, до 13,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, следует из данных IBC Real Estate.

Дарья Андрианова