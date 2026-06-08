Режим «черного неба» введен почти во всех муниципалитетах Красноярского края

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) вводится в 37 муниципалитетах Красноярского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.

По данным Среднесибирского УГМС, режим «черного неба» будет действовать на территории края до 10:00 9 июня по местному времени. Исключением стали Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский округа.

9 июня в Красноярске синоптики прогнозируют переменную облачность, днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью опустится до +13 градусов, днем ожидается потепление до +27 градусов.

Александра Стрелкова