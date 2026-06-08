Бывшего спикера горсовета Липецка оставили в СИЗО еще на два месяца

Правобережный райсуд Липецка продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего спикера местного городского совета Александра Афанасьева и экс-военного комиссара города Олега Кузнецова, обвиняемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, мера пресечения будет действовать до 6 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Решение суда пока не вступило в законную силу. Обвиняемые подали на него апелляционные жалобы, которые пока не рассмотрены.

Господа Афанасьев и Кузнецов находятся под стражей с октября прошлого года. Местное управление Следственного комитета обвиняет их в обмане основателя производящей детскую одежду группы компаний «НаследникЪ Выжанова» Андрея Выжанова. По версии следствия, они предложили ему за 20 млн руб. снизить недоимки по налогам, но ничего не сделали.

Александр Афанасьев и Олег Кузнецов не признают вину. Они подавали апелляционные жалобы на каждое решение о продлении меры пресечения. Их защитники настаивали на том, что обвиняемые не будут препятствовать следствию в случае, если им будет смягчена мера пресечения. Липецкий областной суд оставлял жалобы без удовлетворения.

Сергей Толмачев