Новак поручил задействовать все доступные инструменты для обеспечения регионов РФ топливом

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о необходимости выработки конкретных действий и шагов, позволяющих оперативно отслеживать происходящие в отрасли ТЭК процессы. Господин Новак призвал задействовать весь доступный набор инструментов для надежного снабжения потребителей нефтепродуктами, говорится в сообщении кабмина по итогам совещания на рынке топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер РФ Александр Новак

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Вице-премьер РФ Александр Новак

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Минэнерго во время совещания представило меры поддержки, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке топлива. Особое внимание было уделено обеспечению бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами, своевременному реагированию на изменения рыночных обстоятельств, вопросам логистики.

В сообщении уточняется, что на совещании был представлен анализ ситуации на внутреннем рынке топлива, подготовленный на основе данных системы мониторинга. Участники рассмотрели динамику цен на бензин и дизельное топливо, а также вопросы доступности топлива в регионах РФ. В совещании участвовали представители Минэнерго, ФНС, ФАС, Минтранса, профильных департаментов правительства России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минэнерго разрабатывает комплекс мер для устранения дефицита топлива в Крыму. Кроме того, власти Крыма работают над тем, чтобы не допустить дефицита продуктов и энергоносителей на полуострове на фоне необоснованного ажиотажа.