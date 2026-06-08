ОАЭ продлили ограничения на полеты

Власти Объединенных Арабских Эмиратов продлили до 23 июня действовавшие ранее ограничения на полеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Собеседник агентства уточнил, что для полетов в аэропорты ОАЭ и вылета из них определено шесть коридоров и контрольные точки для пересечения воздушной границы. 5 мая власти Эмиратов уже предупреждали иностранные авиакомпании о необходимости оценивать возможные операционные риски при полетах в страну. Для выполнения рейсов перевозчикам требуется оценить риски, подать соответствующий запрос и дождаться необходимого уведомления. Этот порядок не распространяется на репатриационные рейсы, а также полеты санитарной и государственной авиации.

Ранее сегодня сообщалось, что Ирак открыл воздушное пространство для пассажирских самолетов. Решение об ограничениях для гражданской авиации было принято после запуска ракет из Ирана по Израилю в ночь на понедельник. В Сирии также сообщили о частичном закрытии воздушного пространства и приостановке работы аэропорта Дамаска. ВС Ирана сегодня днем объявили о прекращении операции против Израиля.