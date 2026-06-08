ВТБ сообщил о восстановлении работы сервисов после DDoS-атаки

Сервисы ВТБ (MOEX: VTBR) полностью доступны клиентам после DDoS-атаки. Все системы работают штатно, сообщили в пресс-службе банка.

«Специалисты банка успешно блокируют последствия DDoS-атаки»,— уточнили в кредитной организации (цитата по «РИА Новости»).

Сбой в работе сервисов ВТБ произошел сегодня около 11:30 мск. Примерно через два часа, по данным detector404.ru, число жалоб на неполадки достигло 4,8 тыс. Пользователи сообщали о проблемах с доступом к сайту ВТБ и мобильному банку, у некоторых не отображались вклады. ВТБ объяснил сбой DDoS-атакой.