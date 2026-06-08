В ВТБ объяснили сбой в работе сервисов DDoS-атакой

На банк ВТБ (MOEX: VTBR) совершена DDoS-атака, сообщили в пресс-службе организации. До этого клиенты жаловались, что онлайн-сервисы ВТБ не работают.

«Мы работаем над восстановлением доступности сервисов, чтобы клиенты могли как можно скорее вновь воспользоваться ими. Прямо сейчас в случае необходимости провести платежи или переводы рекомендуем использовать банкоматы», — сообщил представитель кредитной организации (цитата по ТАСС).

По данным detector404.ru, сбой произошел утром около 11:30 мск. По данным сервиса на 13:52 мск, число жалоб за сутки достигло 4,8 тыс. На «Сбой.рф» с начала дня получили более 2,9 тыс. сообщений о сбое. Пользователи жаловались, что у них не работал сайт ВТБ, не открывался мобильный банк и не отображались вклады.