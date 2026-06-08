Генпрокуратура утвердила обвинение против Цимбаева по делу о заказных убийствах

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении совладельца универмага «Московский» Валерия Цимбаева по делу о заказных убийствах. Об этом стало известно «Ъ». Материалы расследования направят в Пушкинский городской суд Московской области.

По делу также проходят бизнесмены Олег Рамазанов и Григорий Чехонадский, бывший спецназовец Олег Токарев и их соучастники Петр Тимошенко и Арсен Муидов. По версии СКР, Олег Токарев и Петр Тимошенко входили в созданную в 2000-х годах банду из сотрудников силовых структур, которая исполняла заказы на убийства предпринимателей и криминальных авторитетов.

По данным следствия, фигуранты причастны к убийству 13 человек и покушению еще на четверых. Заказчиками были в том числе Валерий Цимбаев и Олег Рамазанов, считает СКР. В частности, Валерия Цимбаева считают причастным к покушению на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина в 2003 году.

Фигуранты обвиняются по статьям о подстрекательстве и пособничестве в убийствах и покушениях, а также об исполнении преступлений группой по найму. Фигуранты вину отрицают. Дело рассмотрят с участием присяжных.

Подробнее — в материале «Ъ» «Убийства в ассортименте».