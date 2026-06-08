Убийства в ассортименте

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу совладельца универмага «Московский» миллиардера Валерия Цимбаева, а также соучастников банды спецназовцев, промышлявшей заказными убийствами. По версии Следственного комитета РФ (СКР), ее услугами и воспользовался бизнесмен. Сам Валерий Цимбаев, как и другие фигуранты, на счету которых, по версии следствия, жизни 13 человек, вину отрицает. Их дело рассмотрят с участием присяжных.

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Для того чтобы ознакомиться с более чем 70 томами уголовного дела, Валерию Цимбаеву, бизнесменам Олегу Рамазанову и Григорию Чехонадских, бывшему спецназовцу Олегу Токареву, а также Петру Тимошенко и Арсену Муидову и их адвокатам потребовалось чуть более полугода. На днях обвинительное заключение по их делу было утверждено Генпрокуратурой, а материалы расследования будут направлены в Пушкинский городской суд Подмосковья — по месту совершения части эпизодов.

Поскольку пятеро из шести подсудимых, включая Валерия Цимбаева, еще на следствии заявили ходатайства о слушании дела с участием присяжных, суд будет обязан его удовлетворить, после чего назначит отбор коллегии из шести народных судей.

По версии СКР, часть фигурантов, в том числе Олег Токарев и Петр Тимошенко, входили в созданную еще в 2000-х банду, состоявшую из сотрудников внутренних войск МВД (ныне Росгвардия) и других силовых структур и бравшую заказы на убийства предпринимателей и криминальных авторитетов.

В свою очередь, Валерий Цимбаев и Олег Рамазанов выступали заказчиками или пособниками преступлений. Поскольку 15-летний срок давности по обвинению в бандитизме (ст. 209 УК РФ) давно истек, фигурантам его не предъявили.

Подсудимым в зависимости от ролей предстоит ответить за подстрекательство и пособничество в убийствах и покушениях, исполнение этих преступлений, совершенное организованной группой по найму, а также сопряженное с похищениями.

В СКР полагают, что фигуранты причастны к убийствам 13 человек и покушениям на еще 4.

По версии следствия, Олег Рамазанов в 2003 году заказал убийства земляков — дагестанского предпринимателя Пирмагомеда Бурчакова (в деле он значится криминальным авторитетом по прозвищу Пайса) и имевшего богатое криминальное прошлое Магомеда Гаджиева, а также учредителя ЗАО «Финансовый центр “Квалитет”» и ООО «Инвестиционная группа “Квалитет-секьюрити”» Кирилла Андреева. Олег Токарев проходит соисполнителем ряда преступлений, в частности убийства господина Гаджиева, а также владельца Красногвардейского рынка Москвы Хафиза Махмудова и его подруги-бухгалтера Елены Меллер. У последних нападавшие похитили $500 тыс., а тела жертв утопили в водоеме.

Валерия Цимбаева, самого известного фигуранта расследования, в СКР считают заказчиком покушения в 2003 году на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина, а также невольным виновником гибели бизнесмена Тимофея Пономаренко.

По версии следствия, будучи акционером и гендиректором ЗАО «Универмаг “Московский”», Валерий Цимбаев заподозрил Александра Ревзина в рейдерском захвате универмага, а именно в инициировании против него процессов в арбитраже от имени юрлиц, которые стали оспаривать его право на акции. Для того чтобы избавиться от оппонента, миллиардер, по версии следствия, и обратился к своему знакомому Олегу Рамазанову, пообещав, что тот сможет ежемесячно собирать с части арендаторов помещений в универмаге плату. Тот, в свою очередь, вышел на сотрудника МВД Андрея Яхнева, подыскавшего исполнителей.

По данным следствия, во второй половине марта 2003 года Валерий Цимбаев передал Олегу Рамазанову фотографию Александра Ревзина, а также адрес его квартиры на Старой Басманной улице и данные на автомобиль — Peugeot 607. Тот предоставил все это Андрею Яхневу, а от него информация ушла бойцу спецназа «Витязь» Алексею Чеботареву. Вместе с лидером банды Павлом Христевым, бывшим военным Николаем Трушковым и бойцом СОБР «Рысь» МВД Сергеем Анисимовым они стали готовиться к нападению. Однако в ночь на 11 апреля 2003 года Павел Христев по ошибке расстрелял подъехавшего к дому главу компании «Евротрансгаз» Тимофея Пономаренко и ранил его водителя.

Вторая попытка, совершенная утром 16 мая, в ходе которой роль киллера взял на себя Алексей Чеботарев, оказалась более успешной: господин Ревзин был ранен в плечо, но его водитель смог вывезти шефа из-под огня. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший надолго уехал за границу и прекратил суды. Поскольку «цель была достигнута», Олег Рамазанов, говорится в материалах дела, выплатил участникам нападения $70 тыс. Свою вину ни он, ни Валерий Цимбаев не признали.

Адвокат миллиардера Мария Зазирная заявила “Ъ”, что намерена добиваться оправдания подзащитного. По ее словам, версия о том, что Валерий Цимбаев является заказчиком нападения на Александра Ревзина, принадлежит заключившему досудебное соглашение с прокуратурой о сотрудничестве, осужденному и ушедшему на СВО Андрею Яхневу.

«При этом сам Яхнев с Цимбаевым никогда не общался, а, по его словам, видел его один раз, когда тот якобы передавал фотографию жертвы Рамазанову во дворе дома последнего»,— сказала адвокат. Она отметила, что адрес Олега Рамазанова Андрей Яхнев смог правильно назвать только после того, как последний сам его уточнил на очной ставке. Предполагаемого же заказчика Валерия Цимбаева «досудебщик» и вовсе не опознал. «Свои же показания о встрече Цимбаева и Рамазанова с передачей последнему фотографии и адреса он дал исключительно со слов Рамазанова»,— заявила защитник.

Она утверждает, что также заключивший сделку со следствием Алексей Чеботарев «сперва последовательно давал показания о том, что господина Ревзина всего лишь просили напугать, чтобы он уехал из страны», но затем заявил о поручении устранить его. Мария Зазирная отметила, что сам Алексей Чеботарев, который являлся метким стрелком и участвовал в соответствующих соревнованиях, с небольшого расстояния попал лишь в руку потерпевшего, что свидетельствует, по ее мнению, о том, что убийство все же не планировалось. «Однако условием заключения досудебного соглашения о сотрудничестве является полное согласие фигуранта с предъявленным ему обвинением, поэтому Яхнев и Чеботарев поддержали версию следствия» — такое мнение высказала госпожа Зазирная.

Она отметила, что Олег Рамазанов в свое время помог Валерию Цимбаеву найти юристов, обеспечивших победу в арбитражах по поводу акций ЗАО «Универмаг “Московский”». «И Цимбаев, и Рамазанов, не общаясь почти четверть века, дали одинаковые показания по этому поводу, причем их показания, в отличие от версии обвинения, подтверждаются и иными доказательствами по делу»,— настаивает адвокат.

Также, по мнению госпожи Зазирной, «материалы дела позволяют предположить, что оба — и Цимбаев, и Ревзин — могли стать жертвами одной схемы рейдерского захвата универмага, чем и может объясняться отъезд господина Ревзина из страны и нежелание общаться с правоохранительными органами».

При этом она высказала сомнение в том, что бизнесмена Пономаренко могли убить, перепутав с господином Ревзиным. «Единственное, что совпадает у них,— это адрес проживания. Даже автомобили, сведениями о которых руководствовались исполнители при идентификации потерпевшего, отличаются и маркой, и цветом, а в госномерах не совпадает ни одна буква и цифра»,— заявила адвокат.

Как ранее рассказывал “Ъ”, за совершение полутора десятков убийств и ряда покушений Алексей Чеботарев был осужден в особом порядке на 15 лет, а Андрей Яхнев — на 11 лет. Затем оба отправились на СВО. Еще один «досудебщик» из банды «спецназовцев», Николай Трушков, получил 18 лет.

Дело предполагаемого организатора шайки Павла Христева и десяти его сообщников рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде. Свою судьбу они также доверили присяжным.

Мария Локотецкая