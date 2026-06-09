Зарицкая Елена Александровна

Окончила юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, аспирантуру Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. В 1993–1999 годах работала в юридических и инвестиционных компаниях, специализируясь на нефтехимической промышленности. В 1999–2004 годах работала в структурах СИБУРа.

С 2005 года сотрудничала с группой SVL Бориса Титова, занимаясь в том числе заводом игристых вин «Абрау-Дюрсо». Входила в правление и советы директоров ключевых структур группы. В 2015 году перешла на работу НАО «Центр "Омега"», управляющее коммерческой недвижимостью и гостиницами в Сочи, в том числе объектами, построенными к Олимпийским играм 2014 года. В 2018 году стала руководителем ФГУП ГлавУпДК при МИД России.

В 2020 году вернулась в ГК «Абрау-Дюрсо», возглавив инвестиционное направление. Курировала сделки слияния и поглощения, в том числе покупку активов винодельни «Юбилейная». Пост гендиректора ПАО «Абрау-Дюрсо» заняла 1 ноября 2023 года. Замужем, есть сын.