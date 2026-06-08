МИД России призывает международные структуры, суверенные державы и независимые СМИ осудить теракты Киева после атак беспилотников ВСУ на поезда в Крыму. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, ее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права», — отметила госпожа Захарова.

По ее словам, молчание будет означать «покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов, узурпировавших власть на Украине». Также Мария Захарова заявила, что, совершив атаку на мирных людей, Киев «вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права». Владимир Зеленский, его спецслужбы и ВСУ прибегают к такой тактике в условиях поощрения подобных ударов со стороны Запада.

Поезд попал под атаку БПЛА прошедшей ночью, находясь в Крыму. В результате пострадал машинист, его помощник погиб. Среди пассажиров раненых нет, их эвакуировали и доставили в пункт назначения на автобусах. Из-за остановки движения по Крымскому мосту были задержаны шесть поездов, следующих через Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области.

Крымский полуостров в ночь на 4 июня также подвергся атаке дронов. В результате в Симферополе погибли три человека, еще один скончался после удара БПЛА по электричке на севере Крыма. Десять человек получили ранения, трое в тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что удар ВСУ по поезду «Москва — Симферополь», который проходит через Воронежскую область, «существенно осложняет какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию». Господин Песков добавил, что Москва открыта к переговорам, но Киев делает все, чтобы замедлить этот процесс.