«Водник» уплывает в споры

Нижегородский райсуд рассматривает очередной спор по коллективному иску группы граждан, недовольных закрытием стадиона «Водник» как аварийного, а также планами его застройки. Истцы оспаривают распоряжения правительства Нижегородской области о создании и составе межведомственной комиссии по оценке капитальных строений стадиона. По мнению обратившихся в суд жителей, власть при подготовке территории к обследованию нарушила свои же постановления и регламенты правительства РФ. Представители нижегородского правительства с этим не согласны, считая, что внутренние распоряжения были приняты законно и не нарушили прав граждан.

В суде Нижегородского района состоялось заседание по административному иску более 20 жителей Нижнего Новгорода к областному правительству. Группа граждан просит признать незаконными три распоряжения правительства, изданные в 2025 году. Они регламентируют создание межведомственной комиссии для проведения оценки фактического состояния капитальных объектов стадиона «Водник» перед принятием решения о комплексном развитии территории (КРТ), перечень этих объектов и состав комиссии.

Напомним, часть жителей района не согласилась с решением властей закрыть «Водник» как аварийный объект и планами снести его, чтобы построить на территории новый спорткомплекс и высотные дома по проекту КРТ нежилой застройки. Отдельно люди оспаривают решения городской администрации о признании стадиона аварийным и введении режима повышенной готовности к ЧС. Эти дела пока приостановлены: недавно суд назначил проведение экспертизы по состоянию «Водника», чтобы выяснить, действительно ли объекты стадиона аварийные и опасны для окружающих.

В споре с правительством граждане считают незаконным сам факт создания межведомственной комиссии по оценке объектов стадиона, потому что в отношении его территории отсутствует мастер-план КРТ.

Границы проекта КРТ не были включены в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), и комиссия была собрана преждевременно, полагают истцы. Адвокаты истцов Александр и Ольга Фомины также заявили о том, что в перечень объектов для оценки их состояния неправомерно были включены футбольное поле «Водника», беговая дорожка вокруг него, хоккейная площадка, теннисные корты и забор. Они объектами капитального строительства не являются, заявили истцы.

Наконец, по мнению граждан, состав созданной межведомственной комиссии также был нелегитимен. В него не вошли представители госпожнадзора МЧС, которые обязательно должны были присутствовать. Привлеченный эксперт не имел необходимой аккредитации Минстроя РФ, касающейся права подготовки заключений проектной документации и результатов инженерных изысканий. Следовательно, в комиссии отсутствовали необходимые специалисты, указано в иске. Адвокаты по этому поводу заявили, что распоряжения областной власти, касающиеся комиссии по оценке строений «Водника», противоречили как регламенту постановления правительства РФ № 577, так и региональным нормативным актам.

В судебном заседании выяснилось, что нижегородское управление МЧС отказалось участвовать в комиссии, решив, что этот вопрос не входит в их компетенцию.

Причем минимущества повторно обращалось к пожарным уже в 2026 году, после создания комиссии, но не добилось успеха. Спорить с МЧС по этому поводу областные власти не стали. Факт отсутствия у эксперта аккредитации Минстроя представители облправительства признали, но сочли, что она и не обязательна: члену комиссии было достаточно и «специальных познаний».

Юрист правительства Полина Бисина заявила, что органы власти издавали законные распоряжения в рамках своих полномочий. По ее словам, датированное 2017 годом постановление правительства РФ было принято гораздо позже нормативных актов, касающихся новой практики КРТ. Поэтому надо руководствоваться в первую очередь ими, а не старым регламентом. По Градостроительному кодексу РФ решение о КРТ может быть принято и в отношении территории, еще не включенной в ПЗЗ, подчеркнула юрист.

Представители истцов парировали, что они оспаривают не решение о КРТ, которого еще нет, а распоряжения о формировании комиссии и перечня объектов. Полина Бисина обмолвилась, что, по ее данным, мастер-план «Водника» уже принят.

«Если есть вопросы к минграду — задавайте их минграду!» — предложила она привлечь областное министерство градостроительной деятельности.

Истцы в этом необходимости не увидели, как и судья Илья Оськин. Он решил привлечь заинтересованным лицом администрацию Нижегородского района (мэрия уже участвует в этом процессе на стороне правительства).

В правительстве Нижегородской области уверены, что их внутренние распоряжения никак не нарушили права граждан, поэтому в удовлетворении иска следует отказать хотя бы на этом основании. Истцы, напротив, полагают, что именно решения правительства заложили основу для конфликта и закрытия стадиона «Водник», в результате чего жители окрестных домов и дети одноименной спортшколы лишены возможности заниматься спортом по месту жительства. Представитель СОШ «Водник» утверждал, что полтысячи ребятишек, разбросанных по разным школам и спортзалам, сейчас занимаются в гораздо лучших условиях. Пришедшие в суд граждане отчаянно с ним спорили, но суд пресек эти дебаты как не относящиеся к предмету разбирательства. Слушание дела по коллективному иску горожан к областному правительству продолжится в июне.

Роман Кряжев