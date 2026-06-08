Найдены тела двух пропавших при крушении катера в Приангарье

Иркутской области найдены тела двух пропавших при крушении катера на Усть-Илимском водохранилище. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, спасатели обнаружили тело второго человека, считавшегося пропавшим без вести катера.

По данным ведомства, к 19:00 по местному времени судно удалось найти с помощью эхолота и видеокамеры. Оно лежало на глубине 25 м. Водолазы нашли двоих погибших в рубке катера. В МЧС добавили, что подъем судна на поверхность планируется силами АО «Группа «Илим». В поисковой операции участвовали 28 человек и девять единиц техники.

Катер перевернулся вечером 5 июня примерно в 4 км от берега в районе поселка Ершово. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения на водном транспорте, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Региональная транспортная прокуратура также организовала проверку и взяла расследование на контроль.