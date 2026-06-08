Иран отверг требование США о выплате репараций за счет замороженных активов

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что власти арабских стран Персидского залива «не вправе требовать репараций» от Ирана. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники, так он прокомментировал предложение США компенсировать странам региона ущерб от войны за счет замороженных иранских активов. По словам чиновника, иранские активы «не являются ни военной добычей для Вашингтона, ни фондом выплат для его союзников».

По данным Reuters, министр финансов США Скотт Бессент поручил специальной рабочей группе оценить стоимость ущерба, который союзники США понесли от иранских ударов. Согласно отчету исследовательской компании Rystad Energy, общий ущерб от войны для региона может составлять $58 млрд, в основном для инфраструктуры, связанной с энергетикой.

Господин Гарибабади заявил, что любой захват, передача или распределение иранских активов без согласия иранского правительства будут представлять собой «нарушение международного права» и вызовут «соответствующий ответ» со стороны Ирана. По данным СМИ, власти Ирана требуют от США разблокировать часть конфискованных средств в рамках готовящегося мирного соглашения. Иран заявляет, что союзники США в регионе сами предоставили свою территорию для военных объектов «в рамках агрессии против Ирана» и поэтому не могут требовать репараций. Иранская сторона утверждает, что эти правительства должны сами компенсировать Ирану причиненный ущерб.

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Евгений Хвостик