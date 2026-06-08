Московская компания требует с воронежской «Лискимонтажконструкции» 577 млн

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск местного ООО «Союзметаллсервис» к воронежскому АО «Лискимонтажконструкция» топ-менеджера «Газпрома» Алексея Кахидзе. Объем требований составляет 577,2 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Заявление пока не принято к производству. Суть требований не раскрывается.

По данным Rusprofile, АО «Лискимонтажконструкция» зарегистрировано в Лисках Воронежской области в 1993 году. Уставный капитал — 40 млн руб. Основной вид деятельности — производство стальных фитингов для труб, кроме литых. Сведения об учредителях не раскрываются. Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в начале 2023 года бизнес перешел от основателя Николая Белоконева к топ-менеджеру «Газпрома» Алексею Кахидзе. С предпринимателем также связывают две компании, зарегистрированные по тому же адресу: ООО «Лискинский арматурный завод» и ООО «ГСПГТ Воронеж», которое занимается строительством завода по производству сжиженного природного газа в Острогожском районе. За 2025 год выручка компании составила 8,4 млрд руб., убыток — 1,5 млрд руб.

ООО «Союзметаллсервис» зарегистрировано в январе 2021 года для оптовой торговли металлами и металлическими рудами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Сергей Антонов. Учредители скрыты. В 2025 году компания выручила 142 млрд руб., убыток составил 86 млн руб.