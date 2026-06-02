«Лискимонтажконструкция» судится с московским металлообработчиком

АО «Лискимонтажконструкция» топ-менеджера «Газпрома» Алексея Кахидзе, расположенное в Воронежской области, подало иск к московскому ООО «БТ Свап» на сумму 72,5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление поступило в Арбитражный суд Воронежской области 25 мая, но оставлено без движения до 24 июня. Основания требований пока не раскрываются. Это первое подобное разбирательство компаний.

По данным Rusprofile.ru, ООО «БТ Свап» зарегистрировано в Москве в июне 2007 года. Компания специализируется на обработке металлов и нанесении покрытий. Уставный капитал — 48 млн руб. Гендиректором и владельцем общества является Акмал Юсупходжаев. В 2025 году выручка сократилась на 44% — до 948,8 млн руб., чистый убыток — 367,7 млн руб. Годом ранее убыток составлял 135,8 млн руб. (лишь по итогам 2023 года компания получила 523,4 млн руб. чистой прибыли). АО «Лискимонтажконструкция» зарегистрировано в Лисках Воронежской области в 1993 году. Уставный капитал — 40,02 млн руб. Основной вид деятельности — производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Информация о владельцах компании публично не раскрывается. Вместе с тем ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в начале 2023 года предприятие у основателя Николая Белоконева приобрел топ-менеджер «Газпрома» Алексей Кахидзе. С бизнесменом также связывают зарегистрированные по тому же адресу ООО «Лискинский арматурный завод» и ООО «ГСПГТ Воронеж», реализующее в Острогожском районе проект по производству сжиженного природного газа. Генеральный директор — Сергей Цивилев. По итогам 2025 года выручка компании составила 8,4 млрд руб., чистый убыток — 1,5 млрд руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежский завод обжаловал решение московского арбитража, который отказал во взыскании 311,2 млн руб. с ООО «Синарастройкомплект». Сначала жалоба осталась без движения, однако впоследствии АО устранило выявленные нарушения. Ее рассмотрят 26 июня в Девятом арбитражном апелляционном суде.

