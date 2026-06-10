Принцесса-ураган

Сима Андреева живет с мамой в Томске. У девочки сразу две серьезные болезни — нейрофиброматоз, при котором возникают доброкачественные опухоли, и тугоухость. С отсутствием слуха справились — поставили кохлеарный имплант, Сима стала слышать и уже хорошо говорит. А вот нейрофиброматоз привел к перелому ноги, который никак не срастался. Девочке установили в голень специальный телескопический стержень, благодаря чему она смогла ходить. Сейчас стержень раздвинулся до предела, его нужно заменить. Новый стержень будет расти вместе с Симой, она вновь сможет активно двигаться и развиваться. Но денег на дорогую операцию у Симиной мамы, воспитывающей дочь в одиночку, просто нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Левая нога стала короче правой, двигаться Симе неудобно, а действовать в режиме «ураган» и вовсе невозможно — бегать больно, нога может снова сломаться

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Левая нога стала короче правой, двигаться Симе неудобно, а действовать в режиме «ураган» и вовсе невозможно — бегать больно, нога может снова сломаться

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Какой характер у Симы, сказать сложно, очень уж она противоречивая натура. В ней живут как бы две сущности — прекрасная принцесса и мощный ураган.

— Дочка любит наряжаться, каждый день сама выбирает себе платье под настроение: вчера было белое, а сегодня нужно голубое. Приходит на занятия в реабилитационный центр вся такая красивая и важная, ведет себя как принцесса,— рассказывает Софья, мама Симы.— А потом превращается в ураган — энергия из нее бьет фонтаном, откуда только берется!

Пока мы разговариваем, Сима комментирует проезжающие машины, просит игрушку, нетерпеливо подскакивает на месте, крутится юлой. Сейчас рядом с нами точно девочка-ураганчик.

— А можно ли включить режим «принцесса», чтобы поговорить минутку? — спрашиваю я.

— Нет, это так не работает! У нее нет кнопочки, она сама переключается, когда захочет,— смеется Софья.

Из-за тугоухости Сима начала говорить только в три года, после кохлеарной имплантации и занятий слухоречевой реабилитацией, но теперь говорит без умолку. Проблемы со слухом у дочки Софья заметила, когда Симе было пять месяцев, тогда же обратила внимание, что левая голень у нее изогнута, а на теле появились бледно-коричневые пятна. В поликлинике хирург сказал, что нога по мере роста выпрямится сама, а по поводу пятен девочку направили на обследование к генетику. Тогда и установили диагноз «нейрофиброматоз». При этом заболевании в теле образуется множество мелких узелков — доброкачественных опухолей, которые могут давить на нервы, кости или внутренние органы, одно из проявлений болезни — деформация костей.

Когда Симе было чуть больше года, она упала с дивана и сломала левую голень. Наложили гипс, но перелом долго не срастался, на его месте образовался ложный сустав. Томские врачи ничего, кроме повторного гипсования, не предлагали.

— Я нашла в интернете сведения об ортопеде Максиме Вавилове и ярославской клинике «Константа». Обратилась туда. Симе установили в голень раздвижной стержень. Оплатить операцию помогли читатели Русфонда, уже через два с небольшим месяца дочка начала активно ходить,— рассказывает Софья.

Сейчас Сима быстро растет, и на осмотре в марте доктор Вавилов заметил, что стержень уже не справляется с нагрузкой. Левая нога стала чуть короче правой, двигаться девочке неудобно, а действовать в режиме «ураган» и вовсе невозможно — бегать больно, равновесие держать трудно, нога может снова сломаться.

Симе очень хочется залезть на горку, попрыгать по лестнице, побегать по летним лужам, но мама говорит, что ногу надо беречь. Приходится опять быть принцессой. Сима садится в уголок и придумывает себе необычные игрушки. Например, дворец из коробок или лабиринты из веревочек. А если взять коробку, положить туда синие больничные бахилы и посадить куклу, то это будет бассейн. Но долго сидеть на месте трудно, особенно летом да в хорошую погоду.

Симе нужно установить в левую ногу телескопический стержень большего размера, который будет раздвигаться и расти вместе с девочкой. Вот только для оплаты этой операции требуется больше миллиона рублей. Таких денег у Симиной мамы нет, она просит о помощи читателей Русфонда.

Однажды мы уже спасли Симу. Давайте вновь поможем ей полноценно расти и развиваться, ходить без боли и не бояться новых переломов! Как известно из сказок, принцессам нужны здоровые ноги, чтобы танцевать на балу, да и ураган надо иногда выпускать прогуляться на волю, чтобы он не скучал.

Для спасения Симы Андреевой не хватает 750 970 руб. Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Симы нейрофиброматоз, тугой ложный сустав левой голени. Девочка перенесла перелом левой голени, из-за основного заболевания он не срастался, потребовалась операция. Мы установили в кость телескопический стержень Fassier-Duval. Благодаря лечению Сима начала ходить. Сейчас на фоне роста девочки отмечается прогрессирующая нестабильность установленной конструкции. Чтобы кость не сломалась, необходимо имплантировать в нее стержень большего размера. Хирургическое лечение позволит Симе избежать дальнейших переломов и сохранить двигательную активность». Стоимость хирургического лечения 1 234 970 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 450 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 750 970 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Симу Андрееву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Симы — Софьи Сергеевны Андреевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Оксана Пашина, Томская область