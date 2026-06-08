В Татарстане одобрили заявки на материальную помощь на сумму 2,4 млрд рублей
За первые пять месяцев этого года жителям Татарстана одобрили 15,2 тыс. заявок на меры поддержки на общую сумму 2,4 млрд руб. через сервис «Мои субсидии». Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.
На платформе доступна 21 республиканская мера поддержки. Через сервис, в частности, можно подать документы на участие в программах поддержки ИТ-компаний, грантовых конкурсах и на получение субсидий для модернизации сельхозпроизводства.
Ранее сообщалось, что в Татарстане утвердили выплаты учителям физики, математики и информатики.