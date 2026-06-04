В Татарстане утвердили порядок денежного поощрения учителей физики, математики и информатики за высокие результаты в образовании. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане утвердили выплаты учителям физики, математики и информатики

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Татарстане утвердили выплаты учителям физики, математики и информатики

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно документу, единовременную выплату в размере 344,8 тыс. руб. смогут получить 130 учителей физико-математического профиля. Для 100 молодых педагогов размер поощрения составит 275,8 тыс. руб., для 200 руководителей кружков — 103,4 тыс. руб.

Выплаты предусмотрены для педагогов государственных и муниципальных школ Татарстана. Поощрение смогут получить победители конкурсного отбора по трем номинациям: «Учитель физико-математического профиля», «Молодой учитель физико-математического профиля» и «Педагог — руководитель физико-математического кружка».

Для участия в отборе педагогам необходимо подтвердить высокие результаты учеников на ОГЭ и ЕГЭ, наличие призеров олимпиад, квалификацию и профессиональные достижения.

Анна Кайдалова