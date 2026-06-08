В Казани стартовал фестиваль исскуств «Горький+»

Пятый фестиваль «Горький+» стартовал в первый летний уикенд в Казани. Девиз фестиваля этого года — «Горький и классики»: часть проектов посвятят людям, оказавшим влияние на писателя. По словам арт-директора мероприятия народного артиста Российской Федерации Евгения Миронова, «Горький+» — это проект, в котором встречаются прошлое и будущее, а наследие классиков становится источником вдохновения для современных художников.

В программе — множество разноформатных мероприятий, которые позволят взглянуть на знаменитого писателя за рамками привычного шаблона. Центральным событием в Казани стал спектакль-концерт с участием Евгения Миронова и Юлии Хлыниной. Он был посвящен Федору Достоевскому и его дебютному роману «Бедные люди», оказавшему большое влияние на Максима Горького. Кроме того, столичный Театр наций показал свою версию «Вассы», а казанский режиссер Ильгиз Зайниев в театре кукол «Экият» представил постановку «Табор уходит в небо» по мотивам ранних рассказов писателя. Стамбульский городской театр привез «Дядю Ваню» Мехмета Биркье, разумеется, по пьесе Чехова, который был наставником Горького в драматургии.

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В Казани также показали проект «Перекрестки» о пересечениях судеб Горького и других великих представителей культуры: Льва Толстого, Антона Чехова и Федора Шаляпина. Особое место в нем занимает Шаляпин: он родился в Казани, был близко знаком с писателем и находился с ним в дружеских отношениях. Сейчас в столице Татарстана работает общий для двоих деятелей культуры музей. Забавно, что оба в детстве хотели стать певчими в церковном хоре. Горького взяли, а будущую мировую оперную звезду Шаляпина — нет.

Вторая часть фестиваля состоится в Москве, где события «Горький+» пройдут с 28 по 30 августа.