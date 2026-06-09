От продвижения ничего не утаить

Т-Банк на базе своей рекламной платформы планирует первым в России запустить сквозные рекламные кампании на основе банковских данных. Для таргетинга компания намерена использовать сведения о жизненных обстоятельствах пользователя, его уровне дохода, местах и объеме покупок. Юристы опасаются, что использование такой информации может подвергнуть рискам персональные данные клиентов. В банке заверяют, что не передают данные третьим лицам и сохраняют всю информацию в контуре компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Т-Банк планирует запустить первые в России сквозные рекламные кампании на банковских данных, следует из его презентации, которая есть в распоряжении “Ъ”. Для настройки таргетинга во внешнем инвентаре через игры, мобильные приложения и медиа компания будет использовать информацию о среднем чеке пользователя, уровне дохода и отношению к скидкам; категориях покупок за последние полгода, местах их совершения и частотности; предпочтениях в брендах и событиях в жизни покупателя (переезжал ли человек, сменил ли работу и т. д.), указано в презентации.

Ранее “Ъ” писал, что рекламная платформа Т-Банка «Т-Реклама» анонсировала запуск собственной рекламной сети (см. “Ъ” от 24 апреля). Платформа будет предлагать размещение баннеров с возможностью таргетирования на релевантную бизнесу аудиторию по полу, географии, потребительским сценариям и т. д.

В России банки обязаны соблюдать требования закона о персональных данных и обеспечивать конфиденциальность банковской тайны — сведения об операциях, счетах и вкладах клиентов, а также иную информацию о клиенте, полученную банком в связи с оказанием ему услуг,— и не вправе раскрывать их третьим лицам без согласия клиента или прямого указания закона. Реклама, в которой используются персональные данные для таргетинга, персонализации или упоминания конкретного лица, попадает под требования закона о персональных данных, по которому нужно информированное согласие на обработку данных.

Собеседник “Ъ” в одном из крупнейших рекламных агентств РФ отмечает, что перечень данных, которые собирает Т-Банк для настройки таргетинга, выглядит избыточным для обезличенного сбора. По его словам, такая информация, как, например, жизненный цикл потребителя, может быть полезна банку только в том случае, если он собирается настраивать рекламу на конкретного пользователя, а не отдельную категорию.

Передача данных банка третьим лицам в маркетинговых целях возможна только при отдельном согласии клиента, оформленном как самостоятельный документ с четким перечнем данных и целей их использования, объясняет юрист компании Semenov & Pevzner Татьяна Сухорукова. Клиент вправе в любой момент по своему желанию отозвать согласие на обработку персональных данных. «Однако сведения об операциях и счетах клиента составляют банковскую тайну, потому использование этих сведений для настройки рекламы в пользу третьих лиц (рекламодателей) создает риск нарушения режима банковской тайны»,— говорит руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Использование таких данных рискованно, даже если сами они не передаются рекламодателю напрямую, но используются в алгоритме таргетинга в его интересах, считает он.

1,569 триллиона рублей составил объем рынка интернет-рекламы в России по итогам 2025 года, по данным Ассоциации развития интерактивной рекламы.

В Т-Банке при этом заверяют, что не передают данные клиентов во внешние рекламные платформы и иным третьим лицам. «Логика работы таргетирования у нас построена так, чтобы банковская тайна и персональные данные клиентов оставались в контуре банка»,— пояснили “Ъ” в компании.

Помимо Т-Банка в России свои рекламные платформы развивают также «Сбер» («СберAds») и Альфа-банк.

В «СберAds» отказались от комментариев, в Альфа-банке не ответили “Ъ”.

Собеседники “Ъ” считают, что у работы банков с рекламой есть и другие особенности. Так, трансакционные данные банков в целом труднодоступны для рекламодателей из внешнего контура, напоминает гендиректор NMi Digital Анна Планина. При этом уже давно на рынке доступны данные ОФД и маркетплейсов, которые наиболее востребованы при таргетировании, а также дешевле.

Варвара Полонская