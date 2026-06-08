В Мурманской области стартует программа бесплатных экскурсий «Туризм для своих»

С 12 июня в Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса запускается программа «Туризм для своих». Около 5 тыс. жителей региона смогут бесплатно посетить экскурсии по ключевым туристическим точкам Заполярья — от Териберки до Кандалакши. Количество участников по сравнению с прошлым годом увеличено в пять раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждый третий арктический турист выбирает именно Мурманскую область

Фото: пресс-служба президента РФ Каждый третий арктический турист выбирает именно Мурманскую область

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мурманская область уверенно становится круглогодичным направлением, интерес к Арктике растет»,— заявил Андрей Чибис на оперативном совещании.

По его данным, в прошлом году регион посетили 800 тыс. человек — на 5% больше, чем годом ранее. Каждый третий арктический турист выбирает именно Мурманскую область, каждый десятый приехал из-за рубежа. Этим летом Мурманск вошел в пятерку самых популярных направлений для путешествий по стране.

Программа охватит пешие экскурсии и маршруты с трансфером в Кандалакше, Умбе, Кировске, Апатитах, Териберке, Ловозере, Североморске, Печенгском округе, Коле и Мурманске.

Кирилл Конторщиков