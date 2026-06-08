Серб Срджан Благоевич стал главным тренером «Акрона»

Срджан Благоевич возглавил тольяттинский футбольный клуб «Акрон». Контракт с сербским специалистом рассчитан на четыре года.

Отмечается, что Благоевич приступит к работе с командой на летних сборах. «Срджан зарекомендовал себя специалистом, умеющим хорошо использовать сильные стороны своей команды и развивать футболистов. Команда начинает новый этап своего развития и, надеюсь, обретет стабильность благодаря приглашению Благоевича»,— отметил владелец клуба Павел Морозов.

Последним местом работы 53-летнего Благоевича был белградский «Партизан». Клуб завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Сербии и квалифицировался в Лигу конференций. Специалист возглавлял ряд сербских клубов, а также венгерский «Дебрецен» и казахстанскую «Астану».

В сезоне-2025/26 «Акрон» финишировал на 13-м месте в Российской премьер-лиге. После поражения (1:4) от самарских «Крыльев Советов» в заключительном туре с поста главного тренера был уволен Заур Тедеев. В стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе тольяттинский клуб под руководством и.о. главного тренера Мурата Искакова победил волгоградский «Ротор» по сумме двух встреч (2:0, 0:1).

Таисия Орлова