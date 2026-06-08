Вестибюль станции «Пионерской» частично закроют на вход до 21 августа

В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменен режим работы вестибюля станции метро «Пионерская». Ограничения продлятся до 21 августа 2026 года. По будням с 07:30 до 09:00 вход ограничен, с 17:10 до 19:10 — полностью закрыт. Кроме того, 4 и 5 июля вестибюль будет закрыт на вход в течение всего дня, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 4 и 5 июля вестибюль будет закрыт на вход в течение всего дня

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ 4 и 5 июля вестибюль будет закрыт на вход в течение всего дня

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Пассажирам рекомендовано пользоваться станцией «Комендантский проспект» и заранее планировать маршрут.

Кирилл Конторщиков