Nvidia расширит сотрудничество с южнокорейскими технологическими гигантами

В ходе второго менее чем за год визита генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга в Южную Корею компания анонсировала серию сделок с ведущими технологическими компаниями страны. Американская компания будет сотрудничать с SK Group, LG Group, Hyundai Motor, Doosan, Naver и другими, сообщает WSJ.

Вместе с ключевым партнером, телекоммуникационным гигантом SK Telecom, Nvidia планирует запустить первый ИИ-завод мощностью в один гигаватт уже к 2027 году. Помимо этого, соглашения о сотрудничестве заключены с производителем чипов SK Hynix, интернет-компанией Naver, а также с промышленными группами Hyundai, LG и Doosan.

Сотрудничество поддерживается на государственном уровне, поскольку администрация президента Ли Чжэ Мёна взяла курс на превращение Южной Кореи в один из мировых центров ИИ. В свою очередь, глава Nvidia подчеркнул, что без корейских партнеров нынешний прогресс в сфере ИИ был бы невозможен.

О новых процессорах от Nvidia читайте в материале «Отчипнуть долю рынка».

Екатерина Наумова