В Татарстане приняли закон об увековечивании памяти участников СВО

В Татарстане в первом и третьем чтениях приняли законопроект об увековечивании памяти погибших при защите Отечества, в том числе в ходе специальной военной операции. Решение принято в ходе голосования на 21-м заседании Госсовета республики.

Соавтор инициативы, председатель комитета по социальной политике Госсовета Татарстана Алексей Созинов отметил, что закон направлен на сохранение памяти о погибших, их подвигах и воспитание уважения к отечественной истории. По его словам, действующее федеральное законодательство в этой сфере формировалось еще в 1990-х годах.

Ранее сообщалось, что в Казани на фасаде гимназии № 125 завершили создание мурала в память о выпускнике школы, погибшем в зоне СВО.

Анна Кайдалова