Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казанской гимназии № 125 появился мурал в честь выпускника, погибшего в СВО

На фасаде гимназии № 125 в Казани завершили создание мурала, посвященного выпускнику школы, подполковнику Михаилу Ермолину, погибшему в зоне специальной военной операции. Информация об этом опубликована на сайте партии «Единая Россия».

В Казанской гимназии появился мурал в честь выпускника, погибшего в СВО

В Казанской гимназии появился мурал в честь выпускника, погибшего в СВО

Фото: Пресс-служба «Единой России» в Татарстане

В Казанской гимназии появился мурал в честь выпускника, погибшего в СВО

Фото: Пресс-служба «Единой России» в Татарстане

По данным организаторов, Михаил Ермолин погиб в марте 2022 года после выполнения боевого задания. Официальное открытие мурала запланировано на 8 мая, в преддверии Дня Победы.

Ранее в школе также открыли «Парту Героя» в память о выпускнике.

Анна Кайдалова