Лауреата Grammy и автора песен Бритни Спирс и Дуа Липы зарезали в Лондоне

Музыканта Талая Райли, известного авторством песен для Бритни Спирс, Зендеи и Дуа Липы, зарезали в Лондоне 5 июня, сообщает The Standard.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dan Steinberg / Invision for UMG / AP Фото: Dan Steinberg / Invision for UMG / AP

35-летний музыкант, чье настоящее имя — Марк Орабийи, по данным газет и полиции, был найден с ножевым ранением у себя дома на севере Лондона. Прибывшие на место сотрудники полиции и врачи констатировали смерть на месте. Вместе с ним также с ножевыми ранениями был обнаружен мужчина 20–25 лет, имя которого не сообщается. Он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Полиция сообщила, что задержала в связи с этим преступлением трех человек. Один из них, 27-летний мужчина, был позже выпущен под залог. 24-летний мужчина и 25-летняя женщина позже были отпущены полицейскими без предъявления обвинений.

Райли впервые стал известен еще подростком, когда написал трек «Oopsie Daisie» для рэпера Chip. Трек вошел в официальный хит-парад Британии. Позже он стал автором хитов для нескольких британских и американских исполнителей. За песни для дебютного альбома американской певицы H.E.R. он в 2019 году получил премию Grammy.

Николай Зубов