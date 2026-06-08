В Кремле прокомментировали итоги парламентских выборов в Армении

В Кремле ждут оглашения окончательных результатов парламентских выборов в Армении. Москва фиксирует все сообщения, в том числе о многочисленных нарушениях, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы ждем этих окончательных результатов. Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов», — уточнил господин Песков.

Парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, 7 июня. В них участвовали 18 политических сил — 16 партий и 2 блока. Итоговая явка составила 58,97%, в голосовании приняли участие 1 476 597 человек. Барьер для прохождения в парламент партий в Армении составляет 4%, блоков — 8%.

По уточненным данным, партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,825%. Блок «Сильная Армения» получил 23,281%, блок «Армения» — 9,934%. Партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна не прошла в парламент, хотя изначально набирала чуть более 4%: по итогам подсчета 100% голосов избирателей она получила 3,996%.

Господин Пашинян заявил о победе своей партии еще ночью, после обработки 20% голосов. Бывший президент Роберт Кочарян назвал это утверждение «шагами по давлению на ЦИК и узурпации власти».