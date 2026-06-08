В Екатеринбург доставили двух гималайских медвежат-сирот

В Екатеринбург из Владивостока доставили двух пятимесячных медвежат, оставшихся без родителей из-за браконьеров, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии». Они будут содержаться в Центре защиты животных «Альфа» в селе Новоипатово Сысертского района (Свердловская область).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии»

Медвежата Форест и Гималай родились в январе этого года. После того как браконьеры убили их родителей, детенышей обнаружили и спасли специалисты Центра защиты животных АНО «Тигр». Теперь дальнейшая реабилитация медвежат продолжится на Урале. Зоологи и ветеринары будут следить за их здоровьем, кормлением и подготовкой к взрослой жизни.

«Форест и Гималай будут жить в реабилитационном центре вместе с шестью другими сородичами. Перед отправкой они прошли медосмотр и в течение месяца находились на карантине. К сожалению, вернуться в дикую природу медвежата уже не смогут, поэтому наша задача — создать им полувольные условия содержания»,— сказал основатель центра реабилитации диких животных «Альфа» Кирилл Потапов.

В пресс-службе перевозчика уточнили, что сейчас медвежата чувствуют себя хорошо и понемногу адаптируются к своему новому дому.

Полина Бабинцева