Александр Кислицын уволился из «Салавата Юлаева»

По данным «Ъ-Уфа», заместитель генерального директора хоккейного клуба «Салават Юлаев» по коммерции Александр Кислицын покинул должность по соглашению сторон.

Господин Кислицын, по данным из открытых источников, работал в «Салавате Юлаеве» с 2018 года. В его обязанности входили руководство коммерческим блоком клуба и маркетинг. В конце 2023 года он был назначен заместителем генерального директора.

В 2025 году Александр Кислицын оказался в центре скандала. После игры «юлаевцев» в Хабаровске с местным «Амуром» он был задержан в аэропорту за попытку вывоза пяти банок с черной икрой общим весом 2,5 кг.

Олег Вахитов