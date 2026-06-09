«Промышленное строительство: безаварийное вождение на высокой скорости»

На деловом завтраке «Газстройпрома» и ИД «Коммерсантъ», состоявшемся на полях XXIX Петербургского международного экономического форума, обсудили пути развития инфраструктурных экономических проектов в условиях ограниченных инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Васильев Фото: Евгений Васильев

Дискуссия началась с яркой метафоры. Генеральный директор «Газстройпрома» Николай Ткаченко сравнил положение дел в отрасли с движением по дороге в гололед на высокой скорости. «Первое и естественное желание — притормозить, переждать, присмотреться. Распространенная ошибка — попав в занос, начинать рулить против него: именно по этой причине участники инвестиционного цикла сокращают проекты, заказчики урезают денежные потоки и требуют оптимизации. Все участники процесса начинают недофинансировать экосистему. Но единственно правильный выход — двигаться вперед, объединив усилия инвесторов, подрядчиков, регуляторов».

Перезагрузка вместо паузы

Запрос на промышленные и инфраструктурные объекты в России растет, однако условия их реализации заметно изменились. Перемены не поставили индустрию на паузу, но потребовали перестройки системы, которая все чаще работает на пределе: деньги стали дороже, горизонты планирования — менее устойчивыми, кадровые и технологические ограничения — более жесткими, а цена управленческой ошибки — более высокой.

Строительство превратилось из отраслевой темы в общеэкономическую: именно через стройку реализуются многие национальные проекты, возводятся инфраструктурные и промышленные объекты. Центральным вопросом индустрии стала выработка стратегии в условиях экономики ограничений. Участники дискуссии отметили, что реализация промышленных проектов сопряжена с растущим количеством вызовов и для инвестора, и для заказчика, и, для подрядчика. Волатильность рынка — и финансового, и энергетического — требует умения принимать не только эффективные и экономически выгодные, но и нестандартные решения.

Одним из ключевых показателей, определяющих будущее отрасли, стала скорость, причем во всех аспектах: от умения находить выход из ситуации до непосредственно темпов строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правления — начальник департамента перспективного развития ПАО «Газпром» Олег Аксютин

Фото: Евгений Васильев Заместитель председателя правления — начальник департамента перспективного развития ПАО «Газпром» Олег Аксютин

Фото: Евгений Васильев

«Мы объективно понимаем, что классические темпы строительства, заложенные в нормативных документах, стали слишком длинными для нынешних условий,— признает Олег Аксютин, заместитель председателя правления ПАО “Газпром”.— Первым примером, который продемонстрировал, что можно работать по-другому, стал ввод в эксплуатацию первоочередной установки комплексной подготовки газа Ковыктинского месторождения. Мы построили все почти за два года — фактически в два раза быстрее стандартных сроков для таких проектов. Жизнь показала, что этот запрос стал стабильным: цикл строительства должен быть короче, чем еще буквально пять-семь лет назад».

Предсказуемость и ответственность

Участники дискуссии едины во мнении: в числе главных запросов бизнеса во всех отраслях — предсказуемость. Компаниям необходим набор долгосрочных ориентиров в условиях высокой ставки, сильного рубля и многочисленных ограничений. Топливно-энергетический комплекс превратился в крупнейшего инвестора, способного обеспечить отрасль стабильными гарантированными заказами в горизонте планирования 10–15 лет, облегчив тем самым адаптацию к меняющимся внешним условиям. Энергостратегия страны, рассчитанная на 50-летний срок, сформирована с прицелом на ежегодную корректировку и доработку нормативов с учетом меняющихся обстоятельств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин

Фото: Евгений Васильев Первый заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин

Фото: Евгений Васильев

По мнению Павла Сорокина, первого заместителя министра энергетики РФ, российские компании далеко не исчерпали потенциал повышения своей эффективности. «Нам надо работать над увеличением скорости стройки и скорости экспертизы: сегодня важна не только эффективная работа объекта, но и его надежная защита,— подчеркнул он.— В ситуации, когда западные рынки закрыты — временно или навсегда, источник эффективности нужно искать внутри и не перегружать экономику чрезмерными затратами как на стройку, так и на операционную деятельность».

В условиях истощенной ресурсной базы спикеры обратили внимание на важность поиска баланса между экономически обоснованной ценой на ресурсы и усилиями инвесторов и подрядчиков по повышению своей эффективности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор АО «Газстройпром» Николай Ткаченко

Фото: Евгений Васильев Генеральный директор АО «Газстройпром» Николай Ткаченко

Фото: Евгений Васильев

Фундаментальным сдвигом для отрасли стал отказ от логики минимальной цены. Дешевые обещания в условиях дорогого капитала несут с собой высокие риски. «Рынок постепенно должен перейти от логики “кто дешевле пообещал” к логике “кто сделает в нужных параметрах”»,— подчеркнул Николай Ткаченко.

Важно, чтобы заказчик научился привлекать потенциальных подрядчиков на ранних стадиях для того, чтобы выбрать правильные технические решения, которые позволят эффективно реализовать проект. И чтобы подрядчик развил компетенции, которые позволили бы ему выступить в роли адекватного советчика»,— предупреждает Вячеслав Онищенко, генеральный директор Агентства трансформации и развития экономики.— Потому что если эта история сводится только к тому, что теперь за все отвечает подрядчик, то получится неработающая модель».

Кто платит за риск?

Одним из ключевых вопросов повестки стало отношение к рискам. В современных экономических реалиях запасов и резервов на риски практически нет. Изжила себя ситуация, когда они просто спускаются по цепочке — от заказчика к подрядчику и далее к субподрядчику, от управленческого решения к строительной площадке.

Дмитрий Болотский, заместитель генерального директора по коммерции группы компаний «Нацпроектстрой», полагает, что в условиях «экономики ограничений» одним из путей повышения эффективности проектов может стать применение модели «Открытая книга», которая снижает ключевые риски за счет прозрачности, гибкости и поэтапного планирования и требует при этом четкого распределения ответственности.

«Позитивно повлиять на отношения заказчика и подрядчика может введение стандарта долгосрочного сбалансированного контракта, например на пять лет вперед. Это повысит предсказуемость и позволит компаниям увереннее инвестировать в технику и технологии»,— подчеркнул Дмитрий Болотский.

Инвесторы, заказчики и подрядчики строительных проектов понимают, что любая задержка в сроках — это убыток, в то время как оптимизация цикла строительного проекта — это возможность экономии инвестиционного ресурса. «Проекты дорожают на 30–40% за последние пять лет, необходимо ускорение,— рассуждает Екатерина Пужанова, директор по инжинирингу АО ПМСОФТ.— Важно прогнозировать риски крупных проектов на горизонте двух-трех лет с высокой точностью, и одновременно наращивать потенциал быстрой реакции без права на ошибку. В одиночку ни заказчик, ни подрядчик на себя такие риски не возьмет. Настало время новых интегрированных контрактных моделей».

По мнению Александра Ломакина, первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ, сейчас отрасли необходимо посмотреть внутрь себя и провести «внутренний аудит»: как организованы процессы, какое используется оборудование, какие внедряются технологии, как осуществляется управление проектными процессами.

«Внутренний аудит»: как оценить эффективность

В числе самых острых вопросов — сокращение строительного цикла, внедрение искусственного интеллекта, цифровизация строительной отрасли, повышение эффективности производительности, развитие инженерной инфраструктуры.

«Среди востребованных регионами системных мер поддержки инвестиций — инфраструктурное меню: более 40 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, создано более 200 тыс. рабочих мест, около 250 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджеты всех уровней,— рассказал Александр Ломакин.— Основополагающий фактор — эффективность. Мы уже оцифровали процессы не только в деньгах, но и в днях, поскольку каждый день — это финансовые средства. И чем больше мы сократим инвестиционный цикл, тем больше сэкономим финансов на реализацию тех или иных объектов».

Отдельной темой дискуссии стали критерии оценки эффективности. По мнению участников рынка, такие показатели, как валовой доход или чистая прибыль, имеют лишь относительное значение. Николай Ткаченко предложил ввести бенчмарк промышленной инфраструктуры стройки: дороги, трубопроводы, месторождения, заводы.

Анна Акиньшина, генеральный директор группы «Самолет», убеждена, что сегодня спасательный круг любой компании — акцент на внутреннюю эффективность. «Еще три года назад девелоперы конкурировали объемами выводов, но сейчас пришло время эффективности,— отметила она.— Можно ли остановиться во время гололеда? Нам приходится на ходу делать шиномонтаж и менять резину! Мы работаем в жестких ограничениях с точки зрения маржинальности и сроков, и важно уметь видеть на шаг вперед. Сейчас мы в том числе инвестируем в рабочую силу. Это проблема федерального масштаба, и внедрением ИИ она не решается — в том, что касается физической работы на стройке».

Активное обсуждение вызвала и меняющаяся роль подрядчика, которая все реже ограничивается исполнением строительного объема. Крупный подрядчик нередко выступает уже как стратегический участник проработки проекта, способный просчитывать последствия решений и помогать заказчику минимизировать риски, отметил Николай Бухаров, заместитель генерального директора по капитальному строительству УК «Металлоинвест».

«Сегодня складывается эффективный механизм, при котором проектные команды заказчика и подрядчика объединяются, по сути, в одну структуру, где разделение происходит не столько по компетенциям, сколько по уровню ответственности,— пояснил он.— При наличии собственного инжиниринга эта структура себя показывает наиболее эффективно и решает вопросы технологической независимости».

«Гололед» длиной в 20 лет

Президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков развил метафору езды по гололеду, предложенную Николаем Ткаченко. По его оценкам, ехать по гололеду российским строителям предстоит ближайшие лет 20: «Мы живем в начале нового технологического цикла, у нас мощная конкуренция, и, для того чтобы нам страну вывести на вектор развития, на международную конкурентоспособность, есть только один способ — долгосрочные инвестиции в новую инфраструктуру,— уверен он.— Следующие 20 лет будут годами перестройки нашей социально-экономической модели. Нам нужен цельный образ нашей инфраструктуры, а ее ключевые узлы должны быть адекватно защищены».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Безруков, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета

Фото: Евгений Васильев Андрей Безруков, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета

Фото: Евгений Васильев

«На гололеде прежде всего не надо тормозить: это может привести нас на кладбище,— продолжил метафору Алексей Чичканов, первый вице-президент Газпромбанка.— Нам ежегодно надо вкладывать в инфраструктуру 5% ВВП. Это примерно 10 трлн руб. в год. В 2025 году мы вложили 2,3%. Меньше 5 трлн руб. Какой из этого выход? Если ключевая ставка высокая — нужна программа льготного фондирования от Центробанка на приоритетные проекты в инфраструктуре. Эффект будет в виде снижения издержек бизнеса и устранения перекоса между спросом и предложением, а значит — торможение инфляции». Таким, казалось бы, парадоксальным вливанием дешевых денег в инфраструктуру мы и экономику оздоровим, и инфляции не допустим».

Виктор Нестеренко, президент НОУ «Институт «ПравоТЭК»», член Общественного совета Минэнерго России, обратил внимание собравшихся на важность качества регуляторной среды.

«Правовое регулирование — основополагающий элемент энергетической стратегии,— подчеркнул он.— Сегодня особенно важно, чтобы оно не отставало от технологической повестки: цифровизации, внедрения искусственного интеллекта, работы с большими данными. Очень ценным механизмом считаю консультативные советы: это независимая и качественная экспертиза, которая позволяет учитывать позицию отрасли и вырабатывать более точные, жизнеспособные решения».

Резюмируя обсуждение, участники встречи сошлись на том, что будущее строительного рынка определяется сегодня в первую очередь умением эффективно распределять ресурсы, грамотно выстраивать цепочки создания ценности, выявлять риски и соблюдать справедливый баланс ответственности между заказчиком, подрядчиком, инвестором и государством.

«Несмотря на то что нам инстинктивно хочется нажать на тормоз, надо двигаться вперед: сейчас все мы учимся безаварийному вождению на скорости,— сказал, завершая дискуссию, Николай Ткаченко.— И, конечно, это время дает инвесторам точку входа на новый рынок, квоту на риск — и возможность совершить рывок и войти в новую отрасль. Главное, что есть оптимизм и желание двигаться дальше — ну а куда крутить руль, мы уже знаем».